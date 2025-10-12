Haaland lập hat-trick giúp Na Uy thắng đậm Israel, tiến gần vé dự World Cup

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sáng 12/10 (Ảnh: UEFA).

Trước đối thủ yếu hơn, Na Uy không mất nhiều thời gian để áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 4, Na Uy được hưởng phạt đền sau khi Dan Biton của Israel phạm lỗi trong vòng cấm. Haaland bước lên thực hiện nhưng bị thủ môn Peretz cản phá.

Haaland tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Israel (Ảnh: Getty).

Công nghệ VAR sau đó xác định Peretz đã rời chân khỏi vạch vôi trước khi Haaland dứt điểm. Tuy nhiên ngay cả ở lần sút lại, Haaland vẫn bị thủ môn bên phía Israel xuất sắc cứu thua. Đây là lần đầu tiên Haaland đá hỏng phạt đền trong sự nghiệp.

Sức ép của Na Uy đã được cụ thể hóa ở phút 18, nhờ pha phản lưới của Anan Khalaili, trước khi Haaland chuộc lỗi bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội bóng Bắc Âu ở phút 27.

Đúng một phút sau, hàng thủ Israel lại mắc sai lầm khi Nachmias phản lưới, giúp Na Uy dẫn 3 bàn chỉ trong chưa đầy 30 phút và đó là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp hai, Haaland ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 67 và 72 để hoàn tất cú hat-trick. Đây là bàn thắng thứ 21 của Haaland chỉ sau 12 trận ra sân mùa giải này.

Đội tuyển Na Uy tiến gần giấc mơ dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Cú hat-trick vào lưới Israel nâng thành tích của Haaland lên 51 bàn sau 46 lần khoác áo tuyển Na Uy. Anh đạt cột mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia nhanh hơn cả những chân sút lừng danh như Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Kylian Mbappe.

Đội tuyển Na Uy củng cố vững chắc ngôi đầu bảng I với 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận toàn thắng. Đại diện Bắc Âu đang tiến gần hơn tới tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên sau 28 năm, kể từ World Cup 1998.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Italy thắng Estonia 3-1 và tiếp tục đứng thứ hai bảng I với 12 điểm còn Israel không còn nhiều hy vọng khi mới có được 9 điểm. Cuộc so tài giữa Italy và Israel vào ngày 15/10 có thể quyết định số phận hai đội ở vòng loại World Cup năm nay.

Đội hình thi đấu

Na Uy: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Oscar Bobb, Berge, Patrick Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.

Bàn thắng: Khalaili (18' phản lưới), Haaland (27', 63', 72'), Nachmias (28' phản lưới).

Israel: Daniel Peretz; Dasa, Blorian, Nachmias, Revivo; Eliel Peretz, Fani; Khalaili, Biton, Solomon; Gloukh.