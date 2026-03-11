Bayern Munich thắng Atalanta 6-1, rộng cửa vào tứ kết Champions League

Dù phải làm khách trên sân Gewiss (Bergamo, Italy), nhưng "Hùm xám" xứ Bavaria vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội của một đội bóng lớn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich đã tràn lên ép sân với ý đồ đánh phủ đầu.

Bayern Munich kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên (Ảnh: Getty).

Sức ép nghẹt thở của đội khách nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 12. Từ một tình huống phạt góc dàn xếp bài bản, Serge Gnabry có pha căng ngang loại bỏ hàng thủ đối phương để Josip Stanisic đệm bóng dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Bayern Munich cởi bỏ hoàn toàn áp lực. Phút 22, Michael Olise khiến cả cầu trường phải nín lặng với pha đi bóng kỹ thuật bên hành lang phải rồi tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Atalanta dường như sụp đổ hoàn toàn trước những đợt tấn công dồn dập của "Hùm xám". Trước khi hiệp một khép lại, Gnabry cũng kịp ghi tên mình lên bảng điện tử sau đường chuyền dọn cỗ của Olise, đưa đại diện nước Đức dẫn trước 3-0. Nếu không có sự xuất sắc của xà ngang và thủ thành Carnesecchi, cách biệt có lẽ đã lớn hơn rất nhiều.

Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại khi Bayern Munich không hề có ý định dừng lại. Phút 55, Nicolas Jackson tận dụng pha phản công chớp nhoáng để mang về bàn thắng thứ tư.

Cơn ác mộng của Atalanta tiếp tục kéo dài khi Michael Olise hoàn tất cú đúp cá nhân và Jamal Musiala dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 6-0 sau những pha phối hợp như lập trình.

Bayern Munich chiếm ưu thế lớn ở trận lượt về (Ảnh: Getty).

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà chỉ giúp họ tìm được bàn thắng danh dự ở những phút cuối nhờ công của Mario Pasalic. Tuy nhiên, bàn thắng này không đủ để xoa dịu nỗi đau của các cổ động viên Atalanta sau một trận thua tan nát ngay trên sân nhà.

Chiến thắng 6-1 không chỉ khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch của Bayern Munich mà còn cho thấy sự đáng sợ của hàng công trong tay HLV Vincent Kompany. Đặc biệt là Michael Olise, người đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi in dấu giày vào 3 bàn thắng của đội khách.

Với lợi thế dẫn trước 5 bàn, trận lượt về tại Allianz Arena vào tuần sau dường như chỉ còn mang tính chất thủ tục. Bayern Munich giờ đây đã có thể thảnh thơi chờ đợi đối thủ của mình ở vòng tứ kết, nơi những đội bóng lớn như Real Madrid hay Man City đang chờ đón.