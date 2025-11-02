Đánh bại Bayer Leverkusen, Bayern Munich nối dài chuỗi trận toàn thắng

Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Vincent Kompany đã tràn lên áp đảo đối phương, bất chấp việc chân sút chủ lực Harry Kane phải ngồi dự bị.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Bayern Munich cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 25 nhờ pha căng ngang chuẩn xác của Bischof, tạo điều kiện cho Serge Gnabry băng vào dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số trận đấu.

Bayern Munich dễ dàng thắng đậm Leverkusen (Ảnh: Getty).

Đến phút 31, cách biệt được nhân đôi cho Bayern Munich. Sau quả tạt chuẩn xác từ cánh phải, tiền đạo Nicolas Jackson đã đánh đầu thoải mái tung lưới đối phương.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ đang được Bayern Munich mượn từ Chelsea tại Bundesliga. Trước đó, Jackson đã ghi được hai bàn ở vòng bảng Champions League, nhưng lại "tịt ngòi" trong cả 6 lần ra sân trước đó ở giải vô địch quốc gia.

Trước khi hiệp một khép lại, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với Bayer Leverkusen khi họ phải nhận bàn thua thứ ba trước Bayern Munich. Người "kết liễu" Leverkusen lại chính là cầu thủ của họ, Bade, với pha đá phản lưới vô duyên, nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich tiếp tục duy trì thế trận chủ động và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, sự hiệu quả trong khâu dứt điểm đã không được "Hùm xám thể hiện như trong hiệp một. Các ngôi sao của Bayern Munich liên tiếp phung phí nhiều cơ hội ngon ăn, khiến tỷ số 3-0 được bảo toàn đến cuối trận.

Nicolas Jackson có bàn đầu tiên ở Bundesliga (Ảnh: Getty).

Với kết quả này, Bayern Munich đã chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Bayer Leverkusen tại Bundesliga kể từ năm 2022, thời điểm HLV Xabi Alonso còn dẫn dắt đối thủ.

Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp thầy trò HLV Vincent Kompany nâng tổng số trận toàn thắng từ đầu mùa trên mọi đấu trường lên con số kỷ lục 15 trận, khẳng định vị thế độc tôn của họ. Qua đó, đội chủ sân Allianz Arena cũng xây chắc ngôi đầu Bundesliga với 27 điểm trong tay.