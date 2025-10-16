Xác định hai đội vào chung kết World Cup U20

Các trận bán kết World Cup U20 năm 2025 diễn ra vô cùng căng thẳng. Ở trận bán kết đầu tiên giữa Morocco và Pháp, đội bóng châu Phi vươn lên dẫn trước ở phút 32, nhờ công của Lisandru Olmeta.

Argentina vào chung kết World Cup U20 năm 2025 (Ảnh: FIFA).

Không chấp nhận thất bại, đội bóng trẻ Pháp đẩy cao đội hình tấn công ở những phút sau đó. Sang hiệp hai, U20 Pháp tìm được bàn gỡ hòa.

Phút 59, Lucas Michal ghi bàn, giúp đội tuyển U20 Pháp san bằng tỷ số 1-1. Kết quả này buộc đôi bên phải đá thêm hiệp phụ.

Ở hiệp phụ thứ nhì, phút 107, Rabby Nzingoula của U20 Pháp nhận thẻ vàng thứ hai, trước khi anh bị đuổi khỏi sân. Thi đấu trong thế 10 chống 11, đội tuyển trẻ Pháp cố gắng giữ hòa đến hết thời gian thi đấu hiệp phụ.

Đối thủ của U20 Argentina trong trận chung kết là U20 Morocco (Ảnh: FIFA).

Dù vậy, ở loạt sút luân lưu, các cầu thủ U20 Morocco vẫn là những người sút chính xác hơn. U20 Morocco giành chiến thắng 5-4. Đội bóng châu Phi giành quyền vào chung kết.

Đối thủ của U20 Morocco ở trận chung kết là U20 Argentina. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở Tango giành chiến thắng 1-0 trước U20 Colombia trong trận bán kết còn lại.

Người ghi bàn duy nhất cho U20 Argentina là Silvetti ở phút 72. Trong trận bán kết này, cũng có một chiếc thẻ đỏ được sử dụng, dành cho Renteria Arias của Colombia ở phút 79.

Trận chung kết World Cup U20 năm 2025 giữa Argentina và Morocco sẽ diễn ra vào sáng 20/10 (theo giờ Việt Nam), tại Santiago (Chile). Trước đó một ngày là trận tranh hạng ba giữa Colombia và Pháp, cũng diễn ra tại Santiago.