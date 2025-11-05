Phản ứng của HLV Alonso và Slot sau đại chiến Liverpool - Real Madrid

Sau chuỗi trận ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso đã phải nhận thất bại đầu tiên tại UEFA Champions League khi để thua 0-1 trước Liverpool ngay trên sân Anfield sáng 5/11. Bàn thắng duy nhất do công của Mac Allister ở phút 61.

HLV Alonso nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng trong trận thua 0-1 trước Liverpool (Ảnh: Getty).

Mặc dù không bị lép vế về thế trận và kiểm soát bóng khá nhiều, Los Blancos lại gục ngã bởi một khoảnh khắc mất tập trung. HLV Alonso gọi đây là "những chi tiết nhỏ đã khiến trận đấu trôi khỏi tầm kiểm soát" và thừa nhận rằng sự lơ là trong phòng ngự chính là nguyên nhân khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trắng tay.

“Hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu vô cùng khó khăn và có nhịp độ rất nhanh. Mặc dù đội bóng đã thi đấu tốt và kiểm soát thế trận, chúng tôi lại thiếu đi những pha tấn công thực sự nguy hiểm và sắc bén. Real Madrid đã để đối thủ đe dọa khung thành rất nhiều từ những tình huống cố định.

Thủ thành Thiago Courtois đã phải rất vất vả để giữ vững thế trận. Bàn thua đã mang lại lợi thế cho Liverpool và sau đó chúng tôi đã gặp chút khó khăn. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn từ đội bóng của mình.

Thủ thành Courtois thi đấu chắc chắn trong ngày hàng công của Real Madrid mờ nhạt (Ảnh: Getty).

Đây chỉ là giai đoạn mở màn Champions League, chúng tôi sẽ có cơ hội giành lại những điểm số đó”, HLV Alonso thừa nhận sau trận đấu.

Dù nhận thất bại HLV trưởng Real Madrid vẫn dành lời khen ngợi cho nỗ lực và thái độ thi đấu của các học trò, khẳng định tinh thần của đội bóng đã được cải thiện đáng kể.

"Đây không giống như trận derby trước Atletico. Hôm nay, chúng tôi đã chơi với thái độ tuyệt vời, các cầu thủ đã nỗ lực chiến đấu đến cùng”, HLV Alonso nói.

Về phía Liverpool, HLV Slot không giấu nổi cảm xúc vui mừng và giành những lời khen đến học trò: “Conor thật sự xuất sắc. Mùa trước, cậu ấy cũng chơi rất hay trước Real Madrid nhưng phải rời sân vì chấn thương ở phút 80.

Lần này, chỉ 3 ngày sau khi đá trọn 90 phút trước Aston Villa, cậu ấy lại đối đầu Vinicius suốt 90 phút với cường độ cực cao. Real Madrid là một đội bóng mạnh, họ đã có 26 bàn ở La Liga, riêng Mbappe và Vinicius góp 24 lần tham gia bàn thắng.

Nếu muốn giành chiến thắng, chúng tôi phải phòng ngự thật tốt, đặc biệt trước những cá nhân có thể định đoạt trận đấu. Và Conor đã làm điều đó một cách xuất sắc xuất sắc”.

HLV Slot hết lời ca ngợi hậu vệ Conor Bradley sau trận đấu (Ảnh: Getty).

Thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Real Madrid đã mang về cho Liverpool chiến thắng thứ ba tại Champions League, giúp họ vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Với phong độ thăng hoa của các trụ cột, cùng với sự trưởng thành vượt bậc của những gương mặt trẻ như Conor Bradley, đoàn quân của HLV Arne Slot đang cho thấy tham vọng thực sự và khả năng cạnh tranh cao trong hành trình chinh phục chiếc cúp châu Âu mùa giải này.