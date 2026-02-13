Barcelona thua đậm 0-4 trước Atletico

Hành quân đến sân của Atletico, Barcelona tỏ ra thận trọng khi HLV Hansi Flick chỉ sử dụng hai tiền đạo là Lamine Yamal và Ferran Torres. Bên phía Atletico, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Griezmann, Alvarez.

Atletico ghi 4 bàn vào lưới Barcelona ở hiệp 1 (Ảnh: Getty).

Sau tiếng còi khai cuộc, Atletico Madrid đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía khung thành Barcelona. Ngay phút thứ 7, thủ môn Joan Garcia mắc sai lầm sau khi nhận đường chuyền từ Eric Garcia và giúp Atletico dẫn 1-0.

Bàn thua này được xác định là Eric Garcia phản lưới nhà khiến Barcelona chịu áp lực ở những phút tiếp theo.

Ở hiệp 1, hàng thủ Barcelona chơi lúng túng trước sức ép từ các ngôi sao như Giuliano Simeone, Griezmann, Julian Alvarez, Lookman và để đối thủ liên tục gây sóng gió về cầu môn của thủ môn Joan Garcia.

Atletico càng chơi càng hưng phấn và đến phút 14, Griezmann thoải mái ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 33, Alvarez chuyền bóng tinh tế để Lookman nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Cuối hiệp 1, Lookman thực hiện đường kiến tạo thông minh để Alvarez ghi bàn thứ 4 cho Atletico. Trong suốt hiệp 1, Barcelona chỉ tạo ra được một cơ hội, nhưng cú sút xa của Fermin Lopez tìm đúng xà ngang.

Barcelona còn rất ít cơ hội khi hai đội tái đấu ở bán kết lượt về (Ảnh: Getty).

Barcelona quyết tâm tìm bàn gỡ ở hiệp 2 và phút 52, Cubarsi đưa bóng vào lưới Atletico, tuy nhiên trọng tài và công nghệ VAR không công nhận bàn thắng vì xác định Lewandowski việt vị trước đó.

Sau đó, Atletico chơi phòng ngự chắc chắn khiến hàng công Barcelona gặp nhiều bế tắc. Lamine Yamal gây thất vọng lớn khi anh không tạo ra được pha bóng đáng kể nào khi bị hàng thủ Atletico khóa chặt.

Phút 85, Eric Garcia nhận thẻ đỏ, khép lại màn trình diễn thảm họa của hàng thủ Barcelona. Atletico Madrid giành chiến thắng tưng bừng 4-0 ở bán kết lượt đi và nắm lợi thế lớn trước thềm trận bán kết lượt về Cúp Nhà vua diễn ra tại Nou Camp vào ngày 4/3.

Đội hình thi đấu

Atletico: Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Griezmann, Alvarez, Lookman.

Bàn thắng: Eric Garcia 7' (phản lưới), Griezmann 14', Lookman 33', Alvarez 45+2'.

Barcelona: Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde, Casado, De Jong, Lopez, Olmo, Yamal, Torres.