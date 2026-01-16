Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona tránh được vết xe đổ của Real Madrid

Barcelona phải làm khách của đội bóng hạng dưới Racing Santander tại vòng 1/8 Cúp nhà vua Tây Ban Nha. HLV Hansi Flick trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhưng các ngôi sao tấn công như Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford đều đá chính từ đầu.

Racing Santander gây bất ngờ khi tấn công ào ạt trong khoảng 10 phút đầu tiên. Sau đó họ chủ động nhường lại thế trận cho Barcelona. Dani Olmo có cơ hội ngon ăn đầu tiên trong trận nhưng cầu thủ này lại dứt điểm ra ngoài.

Barcelona giành chiến thắng dễ dàng trước Racing Santander (Ảnh: Reuters).

Barcelona liên tục ép sân, nhưng Bernal rồi Rashford đều dứt điểm khá vô duyên. Cuối hiệp một, chủ nhà suýt có bàn thắng nhưng Guliashvili không thể đánh bại được thủ môn Barcelona.

Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick đưa Fermin Lopez vào sân và hiệu quả đã đến ngay lập tức. Từ đường chuyền của Fermin Lopez, Ferran Torres dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Ezkieta, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona ở phút 66.

Bàn thắng này giúp trận đấu lại càng hấp dẫn hơn, hai bên đều có cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Với bản lĩnh cùng dàn sao chất lượng, Barcelona biết cách tạo nên sự khác biệt.

Lamine Yamal để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 (Ảnh: Reuters).

Phút 90+5, Raphinha chuyền bóng cho Lamine Yamal đệm bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0. Barcelona giành quyền đi tiếp vào tứ kết cùng các đội bóng Bilbao, Sociedad, Atletico, Albacete, Betis, Alaves và Valencia.

Albacete là đội hạng Nhì duy nhất còn lại ở giai đoạn này, sau chiến thắng 3-2 trước Real Madrid ngày hôm qua. Lễ bốc thăm chia cặp đấu tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 19/1.

Đội hình thi đấu

Racing Santander: Ezkieta, Mantilla, Castro, Manu, Garcia, Camara, Aldasoro, Gueye, Sainz Maza, Arana, Guliashvili

Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Bernal, Olmo, Casado, Yamal, Torres, Rashford