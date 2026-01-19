Rashford ghi bàn, Barcelona vẫn thất bại trước Sociedad

Sau khi Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Levante, Barcelona cần đánh bại Sociedad để duy trì khoảng cách điểm số với Real Madrid và tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga năm nay.

Real Sociedad bất ngờ đánh bại Barcelona 2-1 trên sân nhà Anoeta (Ảnh: Getty).

Nhưng làm khách đến sân của Sociedad chưa bao giờ là điều dễ dàng với Barcelona. HLV Hansi Flick quyết tâm giành 3 điểm khi tung ra sân các ngôi sao tấn công gồm Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres

Thực tế là chỉ sau 26 giây, bóng đã nằm trong lưới Barcelona dù bàn thắng không được công nhận. Sociedad ép sân một cách toàn diện và Barcelona phải phòng ngự co cụm.

Áp lực của CLB xứ Basque được cụ thể hóa ở phút 32, Guedes thực hiện đường kiến tạo để Oyarzabal tung ra cú sút quyết đoán, đem về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Sociedad và đó là kết quả của hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Barcelona dồn toàn lực tấn công. Dani Olmo sút trúng cột, Ferran Torres và Robert Lewandowski đều bị thủ môn Álex Remiro từ chối.

Barcelona chỉ còn hơn đội nhì bảng Real Madrid đúng 1 điểm (Ảnh: Reuters).

Nỗ lực của Barcelona được cụ thể hóa ở phút 70, cầu thủ vào thay người Marcus Rashford cụ thể hóa đường kiến tạo của Lamine Yamal, gỡ hòa 1-1 cho CLB xứ Catalunya.

Nhưng trong một ngày hàng thủ chơi tệ hại, Barcelona lại để thủng lưới ở ngay phút 71, sau pha làm bàn của Guedes.

Cuối trận, Barcelona được chơi hơn người khi tiền vệ Soler nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, dù có đến 9 phút bù giờ, đội khách vẫn phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trong chuyến hành quân đến xứ Basque.

Thất bại này khiến họ lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp. Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 49 điểm/20 trận, hơn Real Madrid đúng 1 điểm.

Đội hình thi đấu

Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez, Soler, Turrientes, Kubo, Mendez, Guedes, Oyarzabal.

Bàn thắng: Oyarzabal 32', Guedes 71'.

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Fermin, Torres.

Bàn thắng: Rashford 70'.