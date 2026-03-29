Báo Trung Quốc chỉ ra điều lo lắng khi đội nhà đối đầu U23 Việt Nam

Sau thất bại trước U23 Thái Lan vào chiều 28/3, U23 Việt Nam đã hết hy vọng giành chức vô địch giải giao hữu CFA Team China 2026. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang xếp cuối với 1 điểm, kém U23 Thái Lan (4 điểm), U23 Trung Quốc (2 điểm) và U23 Triều Tiên (2 điểm).

U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Dù vậy, tờ Sina vẫn đánh giá cao U23 Việt Nam. Họ cho rằng “Những chiến binh sao vàng” sẽ góp phần định đoạt chức vô địch giải đấu. Tờ báo của Trung Quốc viết: “Để giành chức vô địch giải CFA Team China 2026, U23 Trung Quốc bắt buộc phải đánh bại U23 Việt Nam.

Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh sẽ góp phần định đoạt chức vô địch giải đấu. Trình độ của các đội bóng ở giải đấu này không cách biệt nhau nhiều. Do đó, U23 Trung Quốc cần phải rất cẩn trọng khi gặp đối thủ này.

U23 Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh. Họ có khả năng chuyền bóng và tấn công ở hai bên rất tốt. Vì vậy, HLV Antonio Puche cần phải rất cẩn trọng và sử dụng đội hình phù hợp”.

Tờ Sina cũng chỉ ra hai nhân tố thi đấu yếu kém của U23 Trung Quốc và cần phải bị loại ra khỏi đội hình trong trận đấu với U23 Việt Nam là trung vệ Bao Shimeng và tiền vệ phòng ngự Mutalifu Yimingkari. Họ đã mắc khá nhiều lỗi trong hai trận đấu vừa qua gặp U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên.

Tờ 163 cũng lo lắng cho đội nhà trước thềm trận đấu với U23 Việt Nam: “Dù U23 Việt Nam đã thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á 2026 nhưng đây vẫn là đội bóng đáng gờm. Nên nhớ, họ đã giành quyền lọt vào bán kết giải đấu châu Á.

U23 Trung Quốc hòa U23 Triều Tiên (Ảnh: 163).

Cơ hội chiến thắng của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam trở nên bấp bênh khi hai trụ cột Peng Xiao và Xiang Yuwang đều vắng mặt vì chấn thương. Hay nói cách khác, U23 Trung Quốc có nguy cơ lớn mất chức vô địch giải đấu được tổ chức trên sân nhà”.

Trong khi đó, tờ Sohu chỉ ra rằng hàng thủ của U23 Trung Quốc thực sự có vấn đề khi thủng lưới 7 bàn trong 3 trận đấu gần nhất. Điều đó có thể khiến đội bóng trả giá khi đối đầu với U23 Việt Nam.

Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 18h35 ngày 31/3.