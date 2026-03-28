HLV U23 Thái Lan không hài lòng dù đội nhà thắng U23 Việt Nam

Ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026 chiều 28/3 tại Trung Quốc, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Việt Nam. Thanakrit Chotimueangpak là người ghi bàn duy nhất giúp “Voi chiến” giành chiến thắng.

HLV Thawachai Damrong chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò dù U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam (Ảnh: FAT).

Đáng chú ý, U23 Thái Lan đã phá dớp trước U23 Việt Nam. Trước đó, đội bóng xứ Chùa vàng đã trải qua 6 trận thua liên tiếp trước “Những chiến binh sao vàng”.

Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Thawachai Damrong vẫn chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã đối đầu với đối thủ rất mạnh là U23 Việt Nam. Tôi đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Họ đã kiểm soát được tâm lý và tập trung trong suốt trận đấu, bất chấp áp lực từ đối thủ.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội trong trận đấu này nhưng chỉ ghi được một bàn thắng. Trong hiệp 1, tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh, khiến các cầu thủ chưa kiểm soát tốt trận đấu và thua đối thủ trong một vài tình huống tranh chấp tay đôi.

Tôi đã mang sang Trung Quốc nhiều cầu thủ có thể trạng tốt nhất trong bối cảnh giải đấu diễn ra với mật độ dày đặc. Những cầu thủ đã được trao cơ hội đều tận dụng tốt. Để làm được điều đó, toàn đội cần phải có sự chuẩn bị tốt, đặc biệt là thể lực”.

U23 Thái Lan "phá dớp" toàn thua trước U23 Việt Nam (Ảnh: FAT).

Nói về trận đấu với U23 Triều Tiên, HLV Thawachai Damrong chia sẻ ngắn gọn: “Mục tiêu tiếp theo là kiểm tra thể lực của các cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu thứ ba gặp Triều Tiên”.

Trận đấu quyết định giữa U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên diễn ra vào lúc 14h ngày 31/3. Với 4 điểm sau hai trận đấu, “Voi chiến” đang hướng tới chức vô địch giải đấu. Đây là giải đấu mà U23 Thái Lan đặt mục tiêu rất lớn khi triệu tập đội hình mạnh nhất.