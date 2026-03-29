Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà “phá dớp” toàn thua U23 Việt Nam

Ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra vào chiều 28/3, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Việt Nam. Thanakrit Chotimueangpak là người ghi bàn duy nhất ở ngay giây thứ 20 để giúp “Voi chiến” giành chiến thắng.

Theo thống kê, U23 Thái Lan đã “phá dớp” toàn thua trong 6 trận đấu liên tiếp đối đầu với U23 Việt Nam. Điều này khiến cho người hâm mộ và báo giới Thái Lan vô cùng mừng rỡ.

Tờ Line nhấn mạnh: “U23 Thái Lan phủ đầu rất tốt. Họ chỉ mất đúng 20 giây để chọc thủng lưới U23 Việt Nam nhờ pha lập công của Thanakrit Chotimueangpak. Trong những phút tiếp theo, U23 Thái Lan vẫn thi đấu tốt hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội.

Đáng tiếc, những chân sút trẻ của Thái Lan lại tỏ ra vô duyên trước khung thành của U23 Việt Nam. Dù sao, chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0 cũng giúp U23 Thái Lan phá dớp thi đấu không tốt mỗi khi gặp U23 Việt Nam. Đồng thời, “Voi chiến” cũng vượt lên ngôi đầu bảng với 4 điểm”.

Tờ Sanook cho rằng U23 Thái Lan đã thành công khi chơi đòn đánh phủ đầu và có bàn thắng sớm trước đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh. Tuy nhiên, khác với trận chung kết SEA Games 33, các cầu thủ của Việt Nam đã không thể tạo nên màn ngược dòng.

Trong khi đó, tờ Thairath đã bắt đầu nghĩ về chức vô địch của U23 Thái Lan. Phóng viên của đài này ở Trung Quốc phân tích rằng lối chơi của U23 Triều Tiên (đối thủ của U23 Thái Lan ở lượt trận cuối) sở hữu lối chơi phòng ngự, với sơ đồ 3 hậu vệ giống như U23 Trung Quốc.

Điểm mạnh nhất của U23 Triều Tiên nằm ở vấn đề thể chất. Chính vì vậy, U23 Thái Lan cần phải có phương án đối phó thích hợp và thi đấu tập trung trong suốt 90 phút, tránh sai lầm như khi đối đầu với U23 Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu đó, “Voi chiến” đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng vẫn bị đội chủ nhà gỡ hòa 2-2.

Tờ Thairath tự tin cho rằng khả năng chiến thắng của U23 Thái Lan trước U23 Triều Tiên khá cao. Ở giải đấu này, “Voi chiến” triệu tập lực lượng khá mạnh với tham vọng giành chức vô địch.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối vào lúc 14h ngày 31/3. Tới lúc 18h35 cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc.