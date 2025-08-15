Lê Quang Liêm bất ngờ đánh bại Vua cờ Ấn Độ

Sau màn trình diễn không thành công ở nội dung cờ nhanh, Lê Quang Liêm đã trở lại đầy mạnh mẽ ở ngày thi đấu đầu tiên của cờ chớp tại giải Grand Chess Tour 2025 vào sáng 15/8. Kỳ thủ số một Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi giành 6/9 điểm tối đa, vươn lên nhóm dẫn đầu cùng những tên tuổi lớn như Wesley So và Levon Aronian.

Lê Quang Liêm trong một ván đấu cờ chớp, tại St Louis Grand Chess Tour 2025 (Ảnh: GCT).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chiến thắng lịch sử trước tân Vua cờ Gukesh Dommaraju ở ván thứ bảy. Đây là lần đầu tiên Quang Liêm đánh bại kỳ thủ người Ấn Độ kể từ khi đối phương lên ngôi Vua cờ. Trong ván đấu này, Quang Liêm đã sử dụng phòng thủ Cozio để đối phó với khai cuộc Tây Ban Nha.

Hai kỳ thủ sớm đổi hậu và bước vào cờ tàn. Với ưu thế về thời gian, Quang Liêm đã khéo léo điều xe, lần lượt bắt các tốt trắng trong khi Gukesh liên tiếp mắc sai lầm. Ván đấu kết thúc sau 57 nước, khi Quang Liêm thắng áp đảo với lợi thế ba tốt.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Quang Liêm đánh bại một đương kim Vua cờ. Anh từng hạ Magnus Carlsen tại Champions Chess Tour ngày 23/4/2022, nhưng đó là trận đấu trực tuyến. Chiến thắng trước Gukesh ở một giải đấu tính Elo chính thức càng khẳng định bản lĩnh của kỳ thủ Việt Nam.

Được biết đến là một thần đồng ở cờ tiêu chuẩn, Gukesh Dommaraju lại chưa thực sự ổn định ở cờ nhanh và cờ chớp. Đây chính là "điểm yếu" mà Lê Quang Liêm đã tận dụng thành công. Từng vô địch cờ chớp thế giới năm 2013, kỳ thủ Việt Nam đã chứng minh anh là một đối thủ đáng gờm ở thể loại này.

Kết thúc ngày thi đấu cờ chớp đầu tiên, Quang Liêm giành được 6 điểm. Anh để thua trước Wesley So và hòa với Abdusattorov. Với tổng cộng 13 điểm, Lê Quang Liêm đã vươn lên đồng hạng với Gukesh. Levon Aronian đang dẫn đầu với 19 điểm, theo sau là Fabiano Caruana với 17 điểm.

Grand Chess Tour (GCT) là hệ thống siêu giải cờ vua hàng đầu thế giới, tiếp tục với chặng St Louis. Đây là một trong ba chặng cờ nhanh chớp của giải đấu năm nay. Thể thức thi đấu bao gồm 9 ván cờ nhanh (25 phút + 10 giây cho mỗi nước đi) và 18 ván cờ chớp (5 phút + 2 giây cho mỗi nước đi), với tổng quỹ thưởng lên tới 175.000 USD (gần 4,6 tỷ đồng) và 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) dành cho nhà vô địch.

Hiện tại, Alireza Firouzja đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng tổng GCT sau ba chặng, dù chưa giành chiến thắng chặng nào. Trong khi đó, Vua cờ Magnus Carlsen mới chỉ tham gia một chặng nhưng đã xuất sắc giành ngôi vô địch.