Báo Indonesia chỉ ra điều khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng khi gặp Malaysia

“Kế hoạch tăng cường lực lượng bằng ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của tuyển Việt Nam tạm thời đổ vỡ, không phải vì thất bại mà do các thủ tục pháp lý chưa kịp hoàn thành đúng thời hạn”, tờ Superball nhấn mạnh.

Xuân Son và Hoàng Hên có khả năng được triệu tập lên tuyển Việt Nam gặp Malaysia (Ảnh: Superball).

Ba cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam mà tờ báo Indonesia nhắc đến là Janclesio Santos, Geovane Magno và Gustavo. Trong đợt tập trung sắp tới chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ triệu tập hai cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên.

Tờ Superball bình luận: “Janclesio và Geovane chắc chắn không thể tham gia tuyển Việt Nam vì chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch, dù họ đã đáp ứng điều kiện cư trú liên tục tại Việt Nam trong 5 năm.

Hai cầu thủ gốc Brazil sẽ chưa có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam cho đến tháng 6. Đây được xem là tin không mấy tích cực đối với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi HLV Kim Sang Sik được cho là đã trực tiếp can thiệp để thúc đẩy quá trình này.

Geovane chưa thể lên khoác áo tuyển Việt Nam (Ảnh: CLB Ninh Bình).

Báo cáo cho biết nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đề nghị đẩy nhanh thủ tục nhập tịch, đồng thời Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã hỗ trợ trong quá trình này.

Trong khi đó, Gustavo, người dự kiến mang tên Việt là Đỗ Phi Long, đã hoàn tất thủ tục nhập tịch nhưng cầu thủ này chưa thể khoác áo tuyển Việt Nam. Lý do bởi anh chưa đủ 5 năm cư trú ở Việt Nam vì bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19”.

Tờ Superball nói về tương lai của tuyển Việt Nam: “Nếu cả ba cầu thủ này hoàn tất thủ tục nhập tịch, Việt Nam sẽ có tổng cộng 5 cầu thủ gốc Brazil trong đội hình. Họ đang dần trở thành đội bóng “Samba thu nhỏ” thông qua chương trình nhập tịch các cầu thủ Brazil”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.