Indonesia nói điều bất ngờ khi đi tiếp nhờ án phạt của bóng chuyền Việt Nam

Như đã biết, đêm qua, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã quyết định hủy bỏ kết quả 4 trận đấu của đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải U21 bóng chuyền nữ thế giới. Lý do bởi chúng ta đã sử dụng hai vận động viên (VĐV) không đủ điều kiện thi đấu.

HLV Marcos Sugiyama khẳng định toàn đội Indonesia sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng 1/8 giải U21 bóng chuyền nữ thế giới (Ảnh: Antara).

Điều đó khiến cho đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam rơi từ vị trí thứ hai xuống cuối bảng và mất vé tham dự vòng 1/8. Thay vào đó, đội bóng chuyền Indonesia sẽ thế chỗ tham dự vòng đấu này.

Phát biểu khi nhận “món quà” này, HLV trưởng của đội U21 bóng chuyền nữ Indonesia, Marcos Sugiyama, cho biết: “Tôi chưa từng nghe tới án phạt như vậy trước đây. Nhưng đây cũng không phải là công việc của chúng tôi.

Nếu như đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại, chúng tôi cần phải tập trung chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng 1/8.

Đội U21 bóng chuyền nữ Indonesia có thể gặp bất kỳ đối thủ nào. Quyết định cuối cùng thuộc về FIVB. Còn ở thời điểm này, chúng tôi chỉ tập trung vào quá trình hồi phục của các cầu thủ. Một vài gương mặt của đội bóng đang chấn thương”.

Theo lịch, đội U21 bóng chuyền nữ Indonesia sẽ gặp đối thủ rất mạnh ở Italy ở vòng 1/8. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19h hôm nay.

Chủ nhà Indonesia bất ngờ nhận tấm vé đi tiếp sau khi đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị hủy kết quả (Ảnh: CNN Indonesia).

Trong khi đó, đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán với Ai Cập vào lúc 13h hôm nay. Đây là trận đấu ở nhánh dưới, nhằm xác định vị trí từ 17-24. Đáng ra, nếu không gặp sự cố, chúng ta sẽ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8.

Ở diễn biến khác, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định sẽ khiếu nại FIVB: "Chúng tôi tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam”.