Đội tuyển Indonesia tổn thất lớn trước trận đấu tranh vé dự World Cup

Đội tuyển Indonesia sẽ đối đầu với Saudi Arabia và Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Các trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 9/10 và 12/10 ở Saudi Arabia.

Đây đều là những trận đấu quyết định để giành một suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Để giành quyền đi tiếp, Indonesia phải đứng đầu bảng. Nếu Indonesia không nhất bảng, họ ít nhất phải đứng thứ hai để giành quyền vào vòng loại thứ 5, tức vòng play-off.

Đội tuyển Indonesia mất hai thủ môn trụ cột ngay trước thềm vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á (Ảnh: CNN Indonesia).

Tuy nhiên nhiều trụ cột của đội bóng xứ vạn đảo đã gặp chấn thương và nhiều khả năng không thể ra sân. Theo tờ CNN Indonesia, người đầu tiên có khả năng vắng mặt là thủ môn Maarten Paes khi anh gặp chấn thương hồi tháng 8.

Ban đầu, có thông tin cho rằng Paes chỉ bị chấn thương nhẹ và chỉ cần nghỉ ngơi hai tuần. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 9, Paes vẫn chưa có tên trong danh sách cầu thủ của CLB chủ quản là FC Dallas. Tin vui là Paes đã trở lại tập luyện cùng Dallas nhưng việc anh có được triệu tập vào đội tuyển quốc gia là không cao.

Một ngôi sao khác của Indonesia khả năng cũng phải vắng mặt và ở vị trí thủ môn là Emil Audero Mulyadi (đang khoác áo CLB Cremonese tại Serie A mùa này). Thủ thành 28 tuổi gây ấn tượng với vô số pha cứu thua, được mệnh danh là "vua cứu thua" ở giải đấu cao nhất của Italy.

Tuy nhiên, trước trận đấu với Parma, Emil gặp chấn thương trong lúc khởi động trước trận đấu và bị loại khỏi đội hình xuất phát. Dù HLV của CLB Cremonese xác nhận thủ thành này chỉ gặp chấn thương nhẹ nhưng khả năng anh được triệu tập vào đội tuyển Indonesia cũng rất mong manh.

Thêm một trụ cột của tuyển Indonesia gặp chấn thương nữa là hậu vệ Sandy Walsh, chỉ ít ngày trước khi HLV Patrick Kluivert triệu tập đội hình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

Sandy đã ra sân trong đội hình xuất phát khi Buriram United đối đầu với FC Seoul tại vòng loại AFC Champions League Elite hôm 30/9. Tuy nhiên, Sandy đã gặp chấn thương ở phút thứ 19 và phải rời sân ngay sau đó. Hiện tại Buriram United vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về tình hình chấn thương của Sandy.

"Rất khó khăn, phải thừa nhận sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã đấu với Iraq nhiều lần, và lúc nào cũng khó khăn. Tương tự với Saudi Arabia, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ. Có lẽ đó là một lợi thế cho họ, nhưng chúng tôi đang đến đây với sự tự tin", hậu vệ Marc Klok bày tỏ trước thềm hai trận đấu mang tính sống còn của đội nhà.