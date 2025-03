Man Utd công bố xây sân vận động lớn nhất châu Âu

Sân vận động mới dự kiến sẽ được xây dựng trên khu đất thuộc sở hữu của câu lạc bộ, nằm ngay cạnh Old Trafford, nơi đã là sân nhà của Man Utd trong suốt 115 năm qua. Công ty kiến trúc Foster + Partners, có trụ sở tại London, đã được chọn để chỉ đạo dự án này, với chi phí có thể lên tới 2 tỷ bảng Anh.

Phối cảnh sân vận động mới của Man Utd (Ảnh: Man Utd).

Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của Man Utd, phát biểu: "Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình vô cùng thú vị hướng đến việc xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, tại trung tâm của Old Trafford được tái thiết. Sân vận động hiện tại của chúng tôi đã phục vụ rất tốt trong suốt 115 năm qua, nhưng nó đã tụt hậu so với những sân vận động tốt nhất thế giới.

Bằng cách xây dựng bên cạnh địa điểm hiện tại, chúng tôi sẽ có thể bảo tồn được bản sắc của Old Trafford, đồng thời tạo ra một sân vận động thực sự hiện đại, mang đến trải nghiệm mới cho người hâm mộ chỉ cách ngôi nhà lịch sử của chúng tôi chỉ vài bước chân.

Dự án này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là cơ hội để thúc đẩy sự đổi mới kinh tế và xã hội của khu vực Old Trafford, tạo ra việc làm và đầu tư không chỉ trong giai đoạn xây dựng mà còn lâu dài khi khu vực sân vận động hoàn thành. Chính phủ đã xác định đầu tư cơ sở hạ tầng là ưu tiên chiến lược, đặc biệt là ở miền Bắc nước Anh, và Man Utd tự hào được hỗ trợ sứ mệnh đó thông qua dự án có ý nghĩa quốc gia cũng như địa phương này".

Sân vận động mới của "Quỷ đỏ" sẽ là một phần trong kế hoạch cải tạo lớn xung quanh Old Trafford, với tiềm năng mang lại 7,3 tỷ bảng Anh mỗi năm cho nền kinh tế Vương quốc Anh. Câu lạc bộ cho biết dự án có khả năng tạo ra 92.000 việc làm mới và 17.000 ngôi nhà mới, cũng như thu hút 1,8 triệu du khách đến khu vực này hàng năm.

Tổng giám đốc điều hành của Man Utd, Omar Berrada, chia sẻ: "Mục tiêu dài hạn của chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ là có đội bóng đá giỏi nhất thế giới chơi ở sân vận động tốt nhất thế giới. Chúng tôi biết ơn công trình khả thi do lực lượng đặc nhiệm tái thiết Old Trafford thực hiện để khám phá các lựa chọn cho tương lai của Old Trafford.

Chúng tôi đã cân nhắc cẩn thận những phát hiện của mình, cùng với quan điểm của hàng ngàn người hâm mộ và cư dân địa phương, và kết luận rằng một sân vận động mới là con đường đúng đắn cho Man Utd và cộng đồng xung quanh chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tham vấn thêm để đảm bảo rằng người hâm mộ và cư dân tiếp tục được lắng nghe khi chúng tôi tiến tới các quyết định cuối cùng".