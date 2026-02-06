Bạn gái Vinicius ăn mặc táo bạo kiểu “miêu nữ”, CĐV trầm trồ khen ngợi

Virginia Fonseca là nữ influencer (người có tầm ảnh hưởng) và MC truyền hình 26 tuổi người Brazil. Cô vừa thực hiện bộ ảnh cho thương hiệu giải trí GSHOW. Trong loạt hình, Fonseca diện trang phục bodysuit đính đá, thiết kế ôm sát và táo bạo, kết hợp cùng bốt cao gần đến gối, tai mèo giả và găng tay mô phỏng móng vuốt.

Bạn gái của Vinicius hóa thân thành "miêu nữ" đầy táo bạo (Ảnh: Instagram).

Điểm nhấn gây chú ý nhất của bộ trang phục chính là chiếc vòng cổ đính chữ “VINI JR” bằng kim loại ánh vàng, được xem như chi tiết thể hiện sự gắn bó cá nhân với tiền đạo đang khoác áo Real Madrid.

Theo truyền thông Brazil, tạo hình này là sự tái hiện bộ trang phục carnival mang tính biểu tượng năm 1998 của người mẫu kiêm diễn viên Luma de Oliveira. Trong phiên bản gốc, Luma de Oliveira từng đeo vòng cổ khắc tên người bạn đời khi đó là doanh nhân Eike Batista.

Virginia Fonseca đã chia sẻ loạt ảnh lên Instagram cá nhân, nơi cô sở hữu hơn 54,4 triệu người theo dõi. Bộ ảnh nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận từ người hâm mộ, trong đó có cả Vinicius Junior.

Virginia Fonseca là nữ MC có tầm ảnh hưởng ở Brazil (Ảnh: Instagram).

Ngôi sao người Brazil để lại bình luận khen ngợi bạn gái là “the braba of them all”, một cụm từ tiếng lóng trong tiếng Bồ Đào Nha, mang ý nghĩa dũng cảm, táo bạo và nổi bật.

Nhiều người hâm mộ khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, với những lời khen như “một tượng đài thực sự” hay “vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời”. Một tài khoản khác bình luận rằng Vinicius Junior là người “rất may mắn”.

Virginia Fonseca sinh ra tại Mỹ, nhưng lớn lên và sinh sống chủ yếu tại Brazil và Bồ Đào Nha. Mối quan hệ giữa cô và Vinicius Junior được cho là bắt đầu vào đầu năm 2025.

Trước khi hẹn hò với ngôi sao bóng đá Brazil, Fonseca từng trải qua một cuộc hôn nhân và hiện có ba người con với chồng cũ là ca sĩ nổi tiếng Ze Felipe.

Ngắm vẻ đẹp của Virginia Fonseca (Ảnh: Instagram)