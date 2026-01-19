Nữ CĐV xinh đẹp Trung Quốc khóc nức nở gây sốt trước trận gặp U23 Việt Nam

Sau khi U23 Trung Quốc giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan trong trận tứ kết giải U23 châu Á, một nữ CĐV đã khóc nức nở trên sóng truyền hình, tạo nên cảnh tượng vô cùng xúc động.

Wang Yida khóc nức nở khi U23 Trung Quốc giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan (Ảnh chụp màn hình).

Hình ảnh trên đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ Trung Quốc đã truy tìm nữ CĐV xinh đẹp này. Cuối cùng, danh tính của cô đã được tiết lộ.

Theo tờ 163, nữ CĐV này có tên Wang Yida. Cô không phải là nhân vật có tiếng ở Trung Quốc mà chỉ là người yêu bóng đá bình thường. Chia sẻ với tờ 163, Wang Yida nói: “Tôi bất ngờ khi mình xuất hiện trên tivi. Ở thời khắc ấy, tôi đã không kìm được những giọt nước mắt.

Tôi yêu bóng đá từ nhỏ. Sau khi chứng kiến chiến thắng của U23 Trung Quốc, tôi thực sự xúc động và không thể ngừng khóc”.

Tờ 163 bình luận về nữ CĐV này: “Những giọt nước mắt của Wang Yida không chỉ là khoảnh khắc cao trào trong trận đấu mà còn là một viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai của bóng đá Trung Quốc.

Hình ảnh của cô gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Những người hâm mộ như Wang Yida luôn dành tình yêu chân thành cho các đội tuyển Trung Quốc. Những giọt nước mắt của cô chứa đựng bao năm mong chờ và ước mơ về bóng đá Trung Quốc. Bóng đá không chỉ là câu chuyện của 11 người trên sân mà còn là tình yêu của cả đất nước”.

Ở phía dưới bài viết, nhiều CĐV đưa ra các bình luận như sau:

“Cô ấy đại diện cho CĐV Trung Quốc. Chúng tôi luôn khát khao đội nhà chiến thắng”.

“Tôi hy vọng Wang Yida sẽ tiếp tục rơi giọt nước mắt chiến thắng sau trận đấu với U23 Việt Nam”.

“Wang Yida sẽ tiếp tục theo dõi trận đấu của U23 Trung Quốc với U23 Việt Nam chứ? Tôi muốn đặt vé máy bay sang Saudi Arabia để ngồi cạnh cô”.

“CĐV Trung Quốc mong chờ chiến thắng của đội nhà quá lâu rồi”.

Trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.