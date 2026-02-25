Atletico, Newcastle giành vé đi tiếp, Inter bị loại ở Champions League

Ở lượt đi trên đất Bỉ, Club Brugge khiến Atletico khó khăn giành trận hòa 3-3. Ở cuộc tái đấu trên sân Metropolitano, đại diện Tây Ban Nha nhanh chóng ép sân và Sorloth mở tỷ số 1-0 ở phút 23.

Atletico đánh bại Club Brugge để ghi tên mình vào vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Club Brugge thi đấu điềm tĩnh và từng bước lấy lại thế trận. Đến phút 36, Ordonez đánh đầu tung lưới Atletico, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, Cardoso dứt điểm nửa nảy quyết đoán, đưa bóng xuyên qua rừng chân hậu vệ Club Brugge và đánh bại thủ môn Mignolet, nâng tỷ số lên 2-1 cho Atletico. HLV Simeone chủ trương để Atletico chơi phòng ngự chắc chắn và đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà.

Đến phút 76, Lookman căng ngang cho Sorloth nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Khi trận đấu chỉ còn 3 phút, Ruggeri treo bóng để Sorloth hoàn tất cú hat-trick vào lưới đội khách, ấn định chiến thắng 4-1.

Thắng 4-1 ở lượt về và vượt qua Club Brugge với tổng tỷ số 7-4 sau 2 lượt đấu, Atletico tiến vào vòng 1/8 UEFA Champions League. Theo kết quả chia nhánh, Atletico sẽ gặp một trong hai đại diện nước Anh là Liverpool hoặc Tottenham.

Tại nước Anh, Newcastle dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất vẫn đánh bại Qarabag 3-2 trên sân St James Park và giành vé vào vòng 1/8 khi thắng chung cuộc 9-3.

Inter Milan gục ngã trước Bodo Glimt và bị loại ở Champions League (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Inter Milan đối đầu Bodo Glimt trong tình cảnh thua 1-3 ở lượt đi. Được chơi trên sân nhà Giuseppe Meazza, đại diện Serie A tiếp tục nhận thất bại cay đắng 1-2.

Thua 2-5 sau hai lượt trận, Inter Milan cay đắng chia tay UEFA Champions League ngay từ vòng play-off. Bodo Glimt lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 1/8 UEFA Champions League.

Ở màn so tài còn lại sáng 25/2, Bayer Leverkusen hòa 0-0 với Olympiakos để có vé vào vòng 1/8 bằng tổng tỷ số 2-0. Leverkusen tiến vào vòng 1/8 và chờ đợi đối thủ là Bayern Munich hoặc Arsenal.