Asiad 20 bất ngờ tăng số lượng đội ở môn bóng đá

Trước đó, Hội đồng Olympic châu Á (OCA), quốc gia chủ nhà của Asiad 20 là Nhật Bản, thông qua Ủy ban Olympic của nước này, cùng với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thống nhất sẽ có 16 đội tham dự nội dung bóng đá nam và 12 đội tham dự nội dung bóng đá nữ.

16 đội tham dự nội dung bóng đá nam ban đầu được các tổ chức nói trên chỉ định sẽ là 16 đội góp mặt tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Còn 12 đội tham dự nội dung bóng đá nữ sẽ là 12 đội hiện diện tại VCK giải vô địch châu Á 2026.

U23 Việt Nam có thể tái ngộ U23 Malaysia tại Asiad 20 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi việc có sự thay đổi. Một số Liên đoàn bóng đá cấp quốc gia phản ứng mạnh việc chỉ định số lượng các nội dung của môn bóng đá như trên.

Ngoài ra, một số đội bóng vừa góp mặt tại giải U23 châu Á 2026 (đối với nội dung bóng đá nam) và VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026 (đối với nội dung bóng đá nữ Asiad), có khả năng không thể góp mặt tại Asiad 20.

Chính vì thế, OCA đã quyết định thay đổi quy tắc lựa chọn các đội tham gia dựa trên công thức cũ. Trang ASEAN Footbal thông tin: “Các Liên đoàn bóng đá cấp quốc gia sẽ được tự do đăng ký các nội dung bóng đá tại Á vận hội”.

Trong khi đó, tờ South China Morning Post có văn phòng tại Hong Kong (Trung Quốc) hé lộ: “Liên đoàn Bóng đá Hong Kong (HKFA) cho biết, họ nhận được thông báo chính thức từ OCA, cho phép HKFA đăng ký các đội tuyển bóng đá nam và nữ tham dự Asiad 20, tại Aichi (Nhật Bản)”.

U23 Việt Nam dự kiến sẽ cử lực lượng U21 tham dự Asiad 20 (Ảnh: AFC).

Cần biết rằng đội tuyển U23 Hong Kong không có mặt tại giải U23 châu Á hồi tháng 1 vừa rồi, còn đội tuyển bóng đá nữ Hong Kong cũng không tham dự VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đang diễn tại Australia.

Với thông báo mới của OCA, nhiều khả năng các đối thủ của U23 Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, đáng chú ý có U23 Indonesia, Philippines và U23 Malaysia cũng sẽ đăng ký tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Trước đó, ở nội dung bóng đá nam, Đông Nam Á chỉ có hai đại diện dự Asiad 20, gồm U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Còn ở nội dung bóng đá nữ, cũng chỉ có hai đại diện của Đông Nam Á góp mặt, gồm đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines.

Riêng bóng đá Việt Nam là nền bóng đá duy nhất ở Đông Nam Á có đại diện tham dự cả hai nội dung bóng đá, tại Asiad 20. Hiện tại, mọi thứ có thể thay đổi, bóng đá Thái Lan có thể đăng ký thêm đội bóng đá nữ, còn Philippines có thể đăng ký thêm đội U23 nam.

Thông báo của OCA chưa chốt lại số lượng đội tham dự các nội dung bóng đá, sau khi họ quyết định thay đổi thể thức tham dự đại hội. Asiad 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi, Nhật Bản). Riêng môn bóng đá sẽ diễn ra từ ngày 14/9 đến 3/10.