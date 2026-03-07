Arsenal vào tứ kết FA Cup, tiếp tục nuôi tham vọng “ăn bốn”

Arsenal đã phải trải qua những giây phút lo lắng trước đối thủ hạng ba Mansfield Town trước khi giành chiến thắng 2-1 vào tối 7/3, qua đó tiến vào tứ kết FA Cup và tiếp tục nuôi hy vọng giành cú “ăn bốn” lịch sử.

HLV Mikel Arteta đã thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng 1-0 trước Brighton & Hove Albion hồi giữa tuần, kết quả giúp “Pháo thủ” tạo khoảng cách 7 điểm ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Tài năng trẻ Max Dowman ra sân cho Arsenal ở tuổi 16 (Ảnh: Getty).

Tài năng trẻ Max Dowman đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho Arsenal tại FA Cup, đá chính khi mới 16 tuổi 66 ngày. Bên cạnh đó, cầu thủ 16 tuổi Marli Salmon cũng có tên trong đội hình xuất phát khi Arteta xoay tua lực lượng.

Arsenal kiểm soát bóng phần lớn thời gian đầu trận, nhưng đội quân của HLV Nigel Clough bắt đầu tạo sức ép sau khoảng 10 phút với nhiều cơ hội nguy hiểm. Rhys Oates liên tục gây sóng gió, trong khi Tyler Roberts có cú sút xa đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù vậy, Arsenal vẫn đứng vững và mở tỷ số ở phút 41 nhờ công của Madueke. Bàn thắng này cũng giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh chạm mốc 100 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này.

Thủ môn Liam Roberts của Mansfield ban đầu cản phá cú sút của Madueke, nhưng Gabriel Martinelli nhanh chóng thu hồi bóng bên cánh trái và trả ngược để cầu thủ người Anh dứt điểm lần nữa từ rìa vòng cấm. Lần này, Madueke tung cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp khiến Roberts hoàn toàn bó tay.

Mansfield gỡ hòa ngay sau giờ nghỉ khi Evans tận dụng sai lầm chuyền bóng cẩu thả của Salmon, bình tĩnh đánh bại thủ môn Kepa Arrizabalaga. Hai đội tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội trong thế trận hấp dẫn, trước khi Eberechi Eze tung cú sút từ rìa vòng cấm ở phút 66 để đưa Arsenal vượt lên lần nữa.

Eberechi Eze ăn mừng cùng các đồng đội (Ảnh: Getty).

Dù không thực sự thoải mái trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đoàn quân của Arteta vẫn bảo toàn chiến thắng để góp mặt trong top 8 đội mạnh nhất. Danh hiệu FA Cup năm 2020, giành được ngay trong mùa đầu tiên Arteta dẫn dắt đội bóng, vẫn là chiếc cúp lớn duy nhất của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại sân Emirates Stadium.

Arsenal hiện được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004 khi đang hơn Man City 7 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu. Ngoài ra, họ sẽ chạm trán Bayer Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League vào giữa tuần tới, trước khi bước vào trận chung kết EFL Cup Final gặp Man City tại Wembley Stadium ngày 22/3.