Phản ứng của HLV Mikel Arteta khi Arsenal đánh bại Chelsea

Arsenal hạ Chelsea 2-1, xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh

"Một chiến thắng lớn, tôi rất hạnh phúc. Trong phần lớn thời gian trận đấu, đội đã thi đấu xuất sắc, lẽ ra tỷ số phải cách biệt hơn nữa khi hiệp một kết thúc", HLV Mikel Arteta bày tỏ khi Arsenal giành chiến thắng kịch tính trước Chelsea ở vòng 28 Premier League tối 1/3 (giờ Việt Nam).

William Saliba đã đưa Arsenal dẫn trước Chelsea ở phút 21 từ tình huống đá phạt góc của đội nhà, nhưng bàn phản lưới nhà của Piero Hincapie đã giúp Chelsea gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu (phút bù giờ 45+2).

HLV Mikel Arteta ôm các học trò sau khi Arsenal đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 (Ảnh: Getty).

Arsenal cuối cùng đã giành chiến thắng nhờ pha lập công của Jurrien Timber cũng từ tình huống đá phạt góc ở phút 66, trong khi Pedro Neto trở thành cầu thủ mới nhất của Chelsea phải nhận thẻ đỏ ở phút 70.

Chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1 trước Chelsea giúp Arsenal tái lập vị trí dẫn đầu đồng thời nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên 5 điểm, dù đã chơi nhiều hơn một trận.

Mùa giải hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ hơn nữa, khi Arsenal chỉ còn 9 trận đấu nữa để thi đấu. Khi được hỏi về nhận định của mình, HLV Mikel Arteta của Arsenal cho rằng cuộc đua ngôi vương đã thực sự bắt đầu.

"Chúng tôi đã có cảm giác phải làm điều này từ lâu. Cảm giác phải liên tục thắng, thắng và thắng. Bạn thắng rất nhiều trận nhưng vẫn không đủ để tạo khoảng cách. Đó chính là vẻ đẹp của giải đấu này", HLV Mikel Arteta cho biết.

"Khoảnh khắc chúng tôi để thủng lưới thật đau đớn, nhưng chất lượng của Chelsea là rất tốt. Sau khi họ nhận thẻ đỏ, lẽ ra chúng tôi phải xử lý tình huống tốt hơn, nhưng chúng ta sẽ nói về điều này vào ngày mai.

Họ có chất lượng rất tốt, ngay cả khi chỉ sử dụng thủ môn, họ vẫn có thể thoát khỏi tình huống chỉ còn 10 người. Chúng tôi đã không thích nghi tốt, đôi khi bạn chủ quan. Đó là điều cần cải thiện. Chelsea có những cầu thủ có thể hoạt động ở nhiều vị trí khác nhau. Cole Palmer có thể chơi ở vị trí tiền đạo ảo và chiếm lĩnh những khoảng trống đó, cậu ấy chỉ cần một mét vuông để xoay người và phối hợp với các đồng đội.

Họ có chất lượng, những cá tính mạnh mẽ, và được huấn luyện rất tốt. Họ xoay người rất giỏi trong không gian hẹp như Caicedo, Enzo Fernandez, Cole. Thật ấn tượng, họ là một đội bóng hàng đầu", chiến lược gia người Tây Ban Nha ca ngợi đối thủ.

HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal vẫn phải nỗ lực trong cuộc đua giành ngôi vương Premier League mùa này (Ảnh: Getty).

Arsenal đã sử dụng một trong những vũ khí hiệu quả nhất của họ trước Chelsea, đó là khả năng tận dụng các tình huống cố định. Cả William Saliba và Jurrien Timber đều ghi bàn từ các quả phạt góc, giúp Arsenal lập kỷ lục với 16 bàn thắng từ các quả phạt góc trong mùa giải này.

Khi được hỏi về điểm khác biệt của Arsenal trong các tình huống cố định, HLV Arteta nói: "Cũng giống như bất kỳ đội nào khác. Tấn công và phòng thủ. Bạn biết chính xác họ sẽ làm gì nhưng họ thực hiện điều đó tốt đến mức việc phòng ngự trước họ thực sự là một cơn ác mộng".