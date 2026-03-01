Arsenal hạ Chelsea 2-1, xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước đối thủ cùng thành phố Chelsea tại Emirates vào rạng sáng 2/3. Trận đấu được định đoạt bởi những tình huống phạt góc đã giúp "Pháo thủ" kéo dài chuỗi 11 trận bất bại trong các trận đối đầu trực tiếp với The Blues (thắng 8, hòa 3), đồng thời tạo khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ hai Man City.

Sau chiến thắng 4-1 trước Tottenham, Arsenal bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn, dù Man City đang bám đuổi sát sao. Tuy nhiên, chính Chelsea mới là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Mamadou Sarr, trong trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, dứt điểm thiếu chính xác từ một tình huống cố định. Ở chiều ngược lại, thủ môn Robert Sanchez của Chelsea tỏ ra không chắc chắn, suýt bị trừng phạt bởi cú lốp bóng từ giữa sân của Eberechi Eze.

Arsenal chơi lấn lướt trước Chelsea (Ảnh: EPL).

Dù HLV Liam Rosenior có thể hài lòng với màn khởi đầu của đội nhà, nhưng nỗ lực ấy nhanh chóng bị phá hỏng. Từ một quả phạt góc, Gabriel Magalhaes đánh đầu chuyền bóng ngang khung thành để William Saliba băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Arsenal ở phút 21.

Chelsea không nao núng và suýt gỡ hòa trước giờ nghỉ khi David Raya xuất sắc cứu thua, tránh cho Declan Rice một bàn phản lưới. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, từ quả phạt góc tiếp theo, bóng đã nằm trong lưới Arsenal khi Piero Hincapie vô tình đưa đường căng ngang của Reece James đi qua vạch vôi, mang về bàn gỡ hòa cho Chelsea.

Bước vào hiệp hai với mục tiêu giành chiến thắng thứ 19 trong 26 trận derby London gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Arsenal buộc phải tái lập thế dẫn bàn. Tuy nhiên, Chelsea mới là đội tạo ra sức ép khi Enzo Fernandez tung cú sút căng buộc Raya phải trổ tài, trước khi Joao Pedro khiến thủ môn này tiếp tục làm việc với pha đánh đầu cận thành.

Trong lúc gặp khó khăn để lấy lại thế trận, Arsenal lại được giải cứu bởi một quả phạt góc khác, lần thứ 16 của họ tại mùa giải này, khi Jurrien Timber đón đường chuyền của Declan Rice để đánh bại Sanchez, tái lập thế dẫn bàn cho "Pháo thủ" ở phút 66.

Neto nhận thẻ đỏ rời sân khiến Chelsea chỉ còn 10 người (Ảnh: EPL).

Chỉ bốn phút sau, Chelsea rơi vào tình cảnh quen thuộc khi phải chơi thiếu người, qua đó nối dài thành tích kỷ luật tệ nhất giải đấu. Pedro Neto nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Gabriel Martinelli trong một pha phản công. Đó gần như là dấu chấm hết cho Chelsea, khi đội hình sứt mẻ của họ không thể tìm được bàn gỡ. Raya tiếp tục cản phá cú dứt điểm của Alejandro Garnacho, còn Liam Delap bị từ chối bàn thắng vì việt vị ở những phút cuối.

Arsenal hiện đã có 6 trận bất bại tại giải (thắng 4, hòa 2), tạo khoảng cách 5 điểm với Man City, đội còn một trận chưa đấu, trong cuộc đua vô địch ngày càng hấp dẫn. Về phía Chelsea, cơ hội giành điểm quý giá trong cuộc cạnh tranh suất dự Champions League đã tuột khỏi tay, đồng thời chấm dứt chuỗi khởi đầu bất bại tại giải của Rosenior sau 7 trận (thắng 4, hòa 2).