Phản ứng của HLV Mikel Arteta khi Arsenal thắng đậm Tottenham

Arsenal thắng tưng bừng Tottenham, tạo khoảng cách 5 điểm với Man City

"Tôi cảm thấy như chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh của mình", HLV Mikel Arteta bày tỏ sau chiến thắng với tỷ số 4-1 của Arsenal trước Tottenham ở vòng 27 Premier League diễn ra tối 22/2 (giờ Việt Nam).

Eberechi Eze và Viktor Gyökeres mỗi người lập cú đúp, giúp Arsenal có màn trình diễn ấn tượng trong trận derby Bắc London, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng là Man City lên 5 điểm.

Eberechi Eze (giữa) lập cú đúp giúp Arsenal giành chiến thắng 4-1 trước Tottenham (Ảnh: Getty).

Sức bền trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal đã liên tục bị đặt dấu hỏi trong mùa giải này và những lời chỉ trích càng gay gắt hơn sau khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta đánh mất lợi thế dẫn trước và hòa 2-2 trước đội bóng cuối bảng Wolves hồi giữa tuần.

Tuy nhiên, "Pháo thủ" đã có màn trình diễn ấn tượng sau bàn gỡ hòa ở phút 34 của Randal Kolo Muani phía Tottenham, bằng 3 bàn thắng trong hiệp 2, giúp họ giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Spurs, chuỗi trận thắng tốt nhất của họ kể từ năm 1989.

"Chúng tôi phải thể hiện bản lĩnh của mình thường xuyên hơn, bởi vì nếu bạn cứ phải phân tích cảm xúc của mình sau mỗi trận đấu, đó sẽ là một vòng xoáy luẩn quẩn và không bền vững.

Tôi không thể tự hào và hạnh phúc hơn về những gì mình đã chứng kiến, đặc biệt là cách chúng tôi đã trải qua 72 giờ qua, bởi vì tôi nghĩ trận đấu này cần một bối cảnh cụ thể hơn. Sau những gì đã xảy ra với Wolves và cách chúng tôi đánh mất hai điểm ở cú sút cuối cùng của trận đấu, thật khó khăn.

Nhưng đó là vẻ đẹp của môn thể thao này. Xem lại trận đấu, không thể nào giải thích được tại sao chúng tôi lại hòa trận đó. Từ bất kỳ góc độ nào, khi xem lại, bạn cũng phải nói điều đó là không thể, bạn phải xem lại một lần nữa và tự nhủ rằng điều đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra.

Cầu thủ Arsenal đều đến từ những quốc gia khác nhau, mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau, bạn phải gắn kết mọi người lại với nhau. Tôi hạnh phúc khi được dành thời gian bên họ, để đoàn kết mọi người với nhau'", HLV Mikel Arteta chia sẻ.

Arsenal tiếp tục nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận (Ảnh: Getty).

Cả Arsenal và Man City đều có một tuần nghỉ hiếm hoi trước khi các trận đấu tiếp theo diễn ra. HLV Pep Guardiola cho biết ông sẽ cho phép các cầu thủ Man City "uống thật nhiều cocktail trong ba ngày này" trước khi tập trung trở lại.

Khi được hỏi liệu ông có làm điều tương tự không, HLV Arteta nói: "Tôi không uống cocktail. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm theo cách riêng của mình.

Số lượng trận đấu mà chúng tôi phải chơi ở mỗi giải đấu thực sự rất nhiều và quãng nghỉ cho chúng tôi cơ hội để nghỉ ngơi một chút, phân tích những gì mình đang làm và tiếp tục cho đến kỳ nghỉ quốc tế. Arsenal sẽ lại có rất nhiều trận đấu nữa".

Ở trận đấu tiếp theo, Arsenal sẽ phải vượt qua một thử thách khác là Chelsea - đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 4 Premier League.