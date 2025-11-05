Tài năng trẻ Arsenal lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League

Ở phút 72, Max Dowman đã được huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta tung vào sân thay thế cho Leandro Trossard khi "Pháo thủ" đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 3-0.

Với việc được tung vào sân, Dowman đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một trận đấu Champions League ở tuổi 15 và 308 ngày - cầu thủ 15 tuổi duy nhất làm được điều này.

Max Dowman (áo xanh) trở thành chân sút trẻ nhất ra sân tại giải đấu Champions League ở độ tuổi 15 và 308 ngày (Ảnh: Getty).

Tiền đạo sinh năm 2009 đã phá vỡ kỷ lục trước đó do tiền đạo Youssoufa Moukoko của FC Copenhagen nắm giữ, khi chân sút người Đức mới 16 tuổi 18 ngày khi ra sân cho Borussia Dortmund trong trận đấu với Zenit vào tháng 12/2020.

Ngoài dấu mốc lịch sử của Dowman, Arsenal cũng lập kỷ lục về số trận thắng liên tiếp nhiều nhất trên mọi đấu trường mà không để thủng lưới đối với một đội bóng hàng đầu của Anh (8 trận).

"Pháo thủ" cũng đã san bằng kỷ lục của CLB về số trận giữ sạch lưới liên tiếp nhiều nhất, được thiết lập cách đây 122 năm (vào năm 1903).

Bàn thắng đầu tiên của Mikel Merino tại sân Fortuna Arena ở thủ đô Prague (CH Séc) được ghi chỉ sau 35 giây của hiệp 2, đây là bàn thắng nhanh nhất mà Arsenal ghi được sau hiệp 1 trong lịch sử Champions League.

Trước đó, tiền đạo Bukayo Saka đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận sân khách liên tiếp tại Champions League. Chân sút người Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên của "Pháo thủ" (kể từ mùa giải 2003-04) có hơn 4 cú sút trúng đích trong hiệp 1 của một trận đấu tại Champions League.

Arsenal đang có phong độ thăng hoa ở mùa giải này khi đang dẫn đầu Premier League với 25 điểm sau 10 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Man City 6 điểm. Ở đấu trường Champions League, đội chủ sân Emirates cùng với Bayern Munich là hai đội toàn thắng cả 4 trận.