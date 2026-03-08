Arsenal lập kỷ lục ghi bàn, HLV Arteta thách thức những chỉ trích

"Tôi nghĩ chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng hơn bất kỳ đội bóng nào khác, tôi nghĩ là hơn 100 bàn thắng. Mọi thứ ổn, Arsenal đang tập trung vào những việc cần làm, và tôi nghĩ chúng tôi đang làm khá tốt", HLV Mikel Arteta phát biểu sau chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Mansfield Town rạng sáng 8/3 (giờ Việt Nam) để giành vé vào tứ kết FA Cup.

Arsenal đánh bại Mansfield Town để giành vé vào tứ kết FA Cup (Ảnh: Getty).

Noni Madueke và Eberechi Eze đều ghi bàn cho đội bóng đang dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh, giúp họ vượt qua cột mốc kỷ lục. Arsenal hiện đã ghi được 101 bàn thắng trên mọi đấu trường, và họ đã làm được điều đó khi mùa giải vẫn còn hai tháng nữa mới kết thúc.

Trong suốt mùa giải này, người hâm mộ đối thủ đã than phiền về việc đoàn quân của HLV Mikel Arteta quá phụ thuộc vào các bàn thắng từ những tình huống cố định, với 36 bàn thắng được ghi theo cách này.

Tuy nhiên, cả hai bàn thắng vào lưới Mansfield đều được ghi từ những pha bóng mở, và HLV Arteta đã dùng số liệu thống kê để bác bỏ bất kỳ nhận định nào cho rằng lối chơi của "Pháo thủ" là nhàm chán.

"Những con số đã chứng minh điều đó, khả năng tấn công của chúng tôi là phi thường. Ý tôi là đang nói về 70 năm lịch sử bóng đá và bối cảnh của giải đấu, cũng như các giải đấu mà chúng tôi đang tham gia", HLV Mikel Arteta bày tỏ khi Arsenal trải qua mùa giải ghi bàn tốt nhất trong 73 năm qua.

"Không chỉ vậy, tôi nghĩ hiện đã có 19 cầu thủ của Arsenal đã ghi bàn, điều này chưa từng có tiền lệ. Điều đó cho thấy phẩm chất và khát vọng đóng góp của các chàng trai vào mọi việc chúng tôi làm", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.

Đáng chú ý, Mansfield Town (đội bóng đang chơi ở League One - giải đấu hạng 3 ở Anh) đã khiến Arsenal rất nhọc nhằn để giành chiến thắng trên sân Field Mill. Trong 5 phút đầu tiên của hiệp hai, cầu thủ dự bị Will Evans đã giúp Mansfield gỡ hòa bằng một pha dứt điểm bình tĩnh sau một sai lầm phòng ngự.

HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal đang trải qua mùa giải xuất sắc nhất trong 73 năm qua (Ảnh: Getty).

Sau đó, Eberechi Eze đã kịp tỏa sáng ở phút 66 để giúp Arsenal giành quyền đi tiếp vào tứ kết FA Cup. "Tôi rất vui mừng. Đó là một trận đấu đúng chất FA Cup. Để tôn trọng lịch sử của giải đấu này, bạn phải thực sự thích thú khi được thi đấu trên những sân vận động và đối đầu với những đối thủ như thế này.

Và đặc biệt là khán giả, tôi nghĩ họ thật tuyệt vời. Họ đã làm cho trận đấu trở nên rất, rất thú vị, rất kịch tính", HLV Arteta chốt lại.