Sunderland cầm hòa kịch tính Arsenal tại sân Ánh sáng

Sunderland tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên sân nhà khi kéo dài chuỗi bất bại lên con số 6. Tiền đạo Brian Brobbey trở thành người hùng với bàn gỡ hòa ở phút 94, giúp “Mèo Đen” cầm chân đội đầu bảng Arsenal với tỷ số 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh 2025-26, diễn ra rạng sáng 9/11 (giờ Việt Nam).

Brian Brobbey trở thành người hùng của Sunderland (Ảnh: Getty).

Trận đấu tại sân Ánh sáng diễn ra chặt chẽ ngay từ đầu. Không bất ngờ khi cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về Arsenal - đội bóng có hàng công mạnh nhất giải. Phút 15, từ tình huống đá phạt trực tiếp, Declan Rice tung cú sút xa hiểm hóc, nhưng thủ môn Robin Roefs đã kịp đổ người cản phá. 12 phút sau, Sunderland có câu trả lời với pha đi bóng và dứt điểm từ góc hẹp của Wilson Isidor, song bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến phút 36, thế bế tắc được phá vỡ. Cựu cầu thủ học viện Arsenal Daniel Ballard tận dụng pha phối hợp với Nordi Mukiele, nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút dũng mãnh làm tung nóc lưới. Bàn thắng này không chỉ đưa Sunderland vượt lên dẫn trước mà còn chấm dứt chuỗi 8 trận giữ sạch lưới ấn tượng của Arsenal.

Trước khi hiệp một khép lại, William Saliba bỏ lỡ cơ hội vàng khi cú vô-lê trong vòng cấm địa của anh đi chệch cột dọc, giúp đội chủ nhà giữ vững lợi thế sau 45 phút đầu tiên.

Thủ thành Roefs liên tục cản phá những cú dứt điểm của cầu thủ Arsenal (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, Arsenal đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Martin Zubimendi xoay người sút bóng buộc Roefs phải cứu thua, rồi Bukayo Saka cũng bỏ lỡ một pha dứt điểm cận thành. Nhưng cầu thủ người Anh nhanh chóng chuộc lỗi khi nhận đường chuyền của Mikel Merino, tung cú sút chân phải không thuận ở phút 54, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Arsenal tiếp tục tấn công dồn dập. Eberechi Eze thử thách Roefs bằng cú sút xa uy lực, trước khi Zubimendi đưa bóng dội xà ngang sau tình huống phối hợp cùng Saka. Leandro Trossard sau đó hoàn tất màn lội ngược dòng tạm thời cho Arsenal với cú dứt điểm đẹp mắt từ rìa vòng cấm, đưa bóng đi căng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 74.

Tưởng chừng như “Pháo thủ” sẽ ra về với trọn vẹn ba điểm, thì kịch tính lại bùng nổ ở phút bù giờ thứ tư. Từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Brian Brobbey lao vào dứt điểm quyết đoán, đánh bại David Raya trên đà lao ra, gỡ hòa 2-2 cho Sunderland. Không lâu sau, Roefs lại tỏa sáng khi bay người cản phá cú đánh đầu của Riccardo Calafiori, bảo toàn một điểm quý giá cho đội chủ nhà.

Bàn thắng của Brian Brobbey mang về một điểm cho Sunderland trước Arsenal (Ảnh: Getty).

Trận hòa khiến Arsenal nối dài chuỗi 16 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh, nhưng bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt lên 9 điểm với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Sunderland leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, tiếp tục khẳng định mình là “ngựa ô” thú vị của mùa giải với 4 trận bất bại liên tiếp.