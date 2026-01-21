Man City thua sốc tại Na Uy, Arsenal duy trì mạch toàn thắng

Bodo/Glimt tạo địa chấn, Man City gục ngã trên đất Na Uy

Bodo/Glimt đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử UEFA Champions League khi lần đầu tiên đánh bại một đối thủ đến từ Anh, hạ gục Man City với tỷ số 3-1.

Trên mặt sân nhân tạo lạnh giá của Na Uy, và chỉ vài ngày sau thất bại cay đắng trong trận derby Manchester, chuyến làm khách của Man City tới Bodo/Glimt mang theo nhiều rủi ro. Dù vẫn còn ám ảnh bởi trận thua trước Man Utd, Man City nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra cơ hội mười mươi ngay trong 10 phút đầu.

Trong tư thế thoải mái không bị ai kèm, Max Alleyne lại đánh đầu vọt xà từ cự ly 6 mét sau quả phạt góc của Phil Foden. Pha bỏ lỡ đáng tiếc này đã phải trả giá đắt, bởi trái với thế trận, Glimt bất ngờ vươn lên dẫn trước. Ole Didrik Blomberg có pha tạt bóng chuẩn xác để Kasper Hogh băng vào dứt điểm uy lực ở cột xa, mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 22.

Kasper Hogh mở tỷ trận đấu (Ảnh: Getty).

Bị dẫn bàn và tỏ ra choáng váng, Man City nhanh chóng sụp đổ và thủng lưới bàn thứ hai chỉ ít phút sau. Vẫn là bộ đôi Blomberg và Hogh phối hợp ăn ý, khi Blomberg lẻn xuống phía sau hàng thủ rồi căng ngang để Hogh dễ dàng đưa bóng vào góc thấp khung thành nhân đôi cách biệt.

Những khó khăn của đội khách được thể hiện rõ nhất ngay trước giờ nghỉ, khi một quả phạt góc sâu được Rodri giữ lại ở cột xa. Bóng rơi vào vị trí thuận lợi cho Erling Haaland, nhưng tiền đạo người Na Uy lại đứng chôn chân, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để rút ngắn cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ.

Guardiola gây bất ngờ khi không thực hiện sự thay đổi nào sau giờ nghỉ, và đó suýt nữa trở thành quyết định chí mạng khi đội chủ nhà đưa được bóng vào lưới lần thứ ba ngay sau khi hiệp hai bắt đầu. Hakon Evjen là người dứt điểm thành bàn, nhưng anh đã ở vị trí việt vị, đồng thời cướp đi cơ hội lập hat-trick của Hogh, người đang ở vị trí hợp lệ phía sau.

Đáng kinh ngạc là đó chỉ là sự trì hoãn cho Man City, bởi chẳng bao lâu sau họ vẫn để thủng lưới bàn thứ ba khi Jens Petter Hauge tung ra pha solo ngoạn mục, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Man City ít nhất cũng kịp đáp trả ngay lập tức nhờ bàn thắng của Rayan Cherki, nhưng nhiệm vụ của họ càng trở nên khó khăn hơn khi Rodri phải nhận thẻ đỏ sau hai thẻ vàng chỉ trong vòng 58 giây ngay sau đó.

Rodri nhận thẻ đỏ và phải rời sân (Ảnh: Getty).

Thế trận trở nên hỗn loạn khi Hauge sút bóng dội xà ngang, trước khi Hogh một lần nữa bị từ chối bàn thắng hat-trick bởi lá cờ việt vị. Từ thời điểm đó, mọi thứ đáng lẽ phải khá đơn giản với đại diện Na Uy, và thực tế đúng là như vậy khi họ hầu như không gặp nhiều áp lực, thậm chí còn có thể ghi bàn thứ tư ở phút bù giờ nếu Gianluigi Donnarumma không cản phá pha đối mặt của Andreas Helmersen.

Ba điểm trước Man City giúp Glimt vững vàng trong cuộc đua giành vé play-off trước lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, Man City nhiều khả năng sẽ bước vào lượt trận thứ tám với vị trí nằm ngoài top 8.

Arsenal hạ Inter Milan, thắng 8 trận liên tiếp

Cú đúp của Gabriel Jesus đã giúp Arsenal thiết lập kỷ lục mới tại Cúp C1 châu Âu, khi "Pháo thủ" giành chiến thắng thứ bảy liên tiếp tại UEFA Champions League (UCL) bằng cách đánh bại Inter Milan 3-1 ngay tại thánh địa San Siro.

Dù đã sớm giành vé vào vòng 1/8 sau thất bại bất ngờ của Man City trước Bodo/Glimt, Arsenal vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi. Bàn mở tỷ số đến ở phút thứ 10, khi Jesus băng vào dứt điểm kiểu “sát thủ” sau cú sút không trúng tâm bóng của Jurrien Timber, vô tình tạo thành đường kiến tạo hoàn hảo cho tiền đạo người Brazil. Đây là bàn thắng thứ 400 của Arsenal tại Champions League.

Arsenal chơi thoải mái trên sân Inter Milan (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, lợi thế của Arsenal chỉ tồn tại vỏn vẹn 8 phút. Petar Sucic tung cú dứt điểm chân phải đẹp mắt hạ gục thủ môn David Raya, sau khi bóng bật ra từ những cú sút bị cản phá của Marcus Thuram và Nicolo Barella. Hàng thủ Arsenal cho thấy sự thiếu chắc chắn hiếm thấy, và Thuram lẽ ra đã có thể làm tốt hơn khi sút vọt xà sau một pha phản công nhanh của Inter. Sự phung phí đó đã bị trừng phạt ngay trước giờ nghỉ, khi Jesus đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Bukayo Saka, tái lập thế dẫn bàn cho Arsenal.

Bước sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục gia tăng sức ép. Yann Sommer phải trổ tài cản phá cú dứt điểm của Eberechi Eze, trước khi cú vô lê chân trái của Leandro Trossard đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phía Inter, HLV Cristian Chivu làm mới hàng công bằng việc tung Pio Esposito vào sân. Tiền đạo này suýt chút nữa đã giúp Inter quân bình tỷ số. Tuy nhiên, đội khách vẫn kịp ghi bàn thứ ba với pha dứt điểm gọn gàng của Viktor Gyokeres, khép lại một đêm thi đấu ấn tượng của Arsenal tại miền bắc nước Ý.

Kết quả này giúp Arsenal kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 12 (thắng 10, hòa 2), đồng thời chắc chắn cán đích trong top 2 ở giai đoạn vòng bảng Champions League. Trong khi đó, hy vọng lọt vào top 8 của Inter Milan đang bị đe dọa nghiêm trọng, khi họ phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2011.