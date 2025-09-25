Antony tỏa sáng giúp đội nhà thoát thua ở Europa League

Real Betis đã có khởi đầu không mấy dễ dàng tại UEFA Europa League. Trên sân La Cartuja tối 24/9, mặc dù có được bàn dẫn trước ngay ở phút 15 nhờ công của Cedric Bakambu, nhưng đội bóng Tây Ban Nha vẫn chơi mờ nhạt và để đối thủ ghi liền 2 bàn thắng ở phút 18 và 23 để xoay chuyển tình thế.

Real Betis vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Cedric Bakambu (Ảnh: Getty).

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, lối chơi của các cầu thủ Real Betis dần trở nên bất ổn. Phút 32, đại diện Tây ban Nha suýt nhận bàn thua thứ 3 sau pha đi bóng kỹ thuật của Elliot Anderson vượt qua một loạt cầu thủ Betis. Tuy nhiên những nỗ lực ấy chỉ đủ để đưa bóng đi trúng cột dọc.

Dù tấn công nhiều nhưng Nottingham Forest không đem đến hiệu quả, khiến họ phải trả giá. Phút 85, khoảnh khắc tỏa sáng của Antony đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Marc Roca thoát xuống bên phía cánh trái rồi tạt về cột xa. Antony băng vào đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2 và làm bùng nổ cầu trường La Cartuja.

“Bàn thắng thật tuyệt vời, nó đem lại nhiều cảm xúc cho chúng tôi. Đó là cảm giác nhẹ nhõm. Hôm nay tôi đã nói chuyện với anh trai, anh ấy nhắn rằng tôi sẽ ghi bàn và điều đó đã thành sự thật.

Tôi rất hạnh phúc vì ghi bàn, nhưng cũng hơi buồn vì không thể thắng. Gia đình tôi từng trải qua những ngày tháng rất khó khăn ở khu ổ chuột. Bàn thắng này tôi xin dành tặng cho con trai tôi, đang ở đây cùng vợ, và cho anh trai tôi", Antony chia sẻ sau trận đấu.

Hiệu suất thi đấu của Antony trong trận này là cực kỳ ấn tượng. Anh chạm bóng 76 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 82%, tạo ra hai cơ hội rõ rệt và có 4 pha qua người thành công.

Với một cú dứt điểm trúng đích và những đóng góp không ngừng nghỉ, tiền đạo người Brazil đã được chuyên trang Sofascore chấm 9 điểm, số điểm cao nhất trận đấu, khẳng định đẳng cấp của mình.

Antony ăn mừng sau khi ghi bàn cho Betis (Ảnh: Getty).

Antony chuyển đến Real Betis theo dạng cho mượn từ Man Utd. Trong giai đoạn nửa cuối mùa giải 2024-25, anh đã chứng tỏ tầm quan trọng của mình tại Real Betis.

Với 9 bàn thắng sau 26 trận, tiền đạo người Brazil không chỉ giúp đội bóng Tây Ban Nha giành vị trí thứ 6 tại La Liga mà còn góp công lớn đưa đội bóng lọt vào trận chung kết Conference League.

Mùa hè 2025, Real Betis quyết định mua đứt Antony với mức giá 21 triệu bảng. Anh được người hâm mộ nơi đây chào đón nhận nồng nhiệt, áo đấu in tên Antony bán hơn 1.000 chiếc chỉ trong thời gian ngắn, còn dòng sản phẩm thời trang cá nhân cũng nhanh chóng “cháy hàng”.

Ngày 28/9, Antony cùng đồng đội tại Real Betis sẽ tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp Osasuna ở vòng 7 La Liga.