Những thương vụ đáng chú ý thành công trong ngày cuối “chợ hè”

Alexander Isak (Newcastle sang Liverpool, 125 triệu bảng)

Trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025, Liverpool đã công bố chiêu mộ thành công tiền đạo Alexander Isak với giá 125 triệu bảng (có thể tăng lên 130 triệu bảng). Đây là kỷ lục chuyển nhượng ở giải Ngoại hạng Anh. Trong cả kỳ chuyển nhượng vừa qua, Alexander Isak đã nổi loạn đòi ra đi khi cho rằng Newcastle thất hứa khi quyết ngăn cản anh chuyển sang Liverpool.

Alexander Isak chính thức là người của Liverpool (Ảnh: Liverpool).

Senne Lammens (Antwerp sang Man Utd, 18 triệu bảng)

Tưởng chừng Man Utd đã chiêu mộ thành công thủ thành Emiliano Martinez nhưng cuối cùng, họ lại hoàn tất chiêu mộ thủ môn người Bỉ Senne Lammens của Antwerp. Người gác đền 23 tuổi cập bến Man Utd theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Sự xuất hiện của anh rất cần thiết với Man Utd khi Andre Onana và Altay Bayindir đều mắc nhiều sai lầm trong giai đoạn đầu mùa.

Nicolas Jackson (Chelsea sang Bayern Munich, cho mượn)

Thương vụ này khá phức tạp. Trong ngày áp chót, Chelsea đã từ chối cho Bayern Munich mượn Nicolas Jackson, bất chấp việc tiền đạo người Senegal đã sang Munich kiểm tra y tế. Tuy nhiên, sau đó, The Blues lại đổi ý vào phút chót khi đồng ý cho “Hùm xám” mượn cầu thủ này. Được biết, Bayern Munich phải trả 16,5 triệu euro để mượn lại Nicolas Jackson, kèm theo nghĩa vụ mua đứt chân sút này với giá 65 triệu euro.

Kolo Muani (PSG sang Tottenham, cho mượn)

Vào phút chót, Tottenham đã thuyết phục thành công PSG cho mượn lại tiền đạo Kolo Muani. Theo tờ ESPN, thỏa thuận trên không bao gồm điều khoản cho phép Tottenham mua đứt tiền đạo người Pháp vào mùa hè năm sau. Với sự xuất hiện của Kolo Muani, hàng công của Spurs thêm mạnh mẽ với Richarlison và Dominic Solanke.

Piero Hincapie (Leverkusen sang Arsenal, cho mượn)

Hậu vệ 23 tuổi Piero Hincapie chuyển từ Leverkusen sang Arsenal theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt vào khoảng 60 triệu euro. Để cân bằng ngân sách, “Pháo thủ” chấp nhận để Jakob Kiwior gia nhập Porto, Albert Sambi Lokonga sang Hamburg và Oleksandr Zinchenko sang Marseille.

Rasmus Hojlund (Man Utd sang Napoli, cho mượn)

Việc Rasmus Hojlund ra đi là điều có thể dự báo từ trước khi tiền đạo này không còn nằm trong kế hoạch của HLV Amorim. Cầu thủ người Đan Mạch đã đồng ý chuyển sang Napoli theo bản hợp đồng cho mượn với giá 6 triệu euro. Ở mùa hè năm sau, CLB Italy được quyền mua đứt Hojlund với giá 44 triệu euro.

Hojlund chuyển sang Napoli (Ảnh: Getty).

Antony (Man Utd sang Real Betis, 25 triệu euro)

Antony từ lâu không còn là sự lựa chọn của HLV Amoirm. Ở mùa giải trước, Antony đã thi đấu thành công khi sang Real Betis theo dạng cho mượn. Sang tới mùa này, Man Utd chỉ muốn bán đứt Antony. Nhưng mãi tới ngày cuối thị trường chuyển nhượng, Real Betis mới chấp nhận chi 22 triệu euro (3 triệu euro phụ phí) để sở hữu ngôi sao người Brazil. Đây là chương mới trong sự nghiệp của Antony.

Jadon Sancho (Man Utd sang Aston Villa, cho mượn)

Sancho là “hàng thải” thứ ba bị đẩy khỏi Man Utd trong ngày cuối “chợ hè” khi chuyển sang khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Ở mùa giải trước, Sancho cũng được đẩy sang Chelsea theo phương thức tương tự. Tuy nhiên, The Blues đã chấp nhận trả 5 triệu bảng để trả tiền vệ người Anh trở lại Man Utd.

Buonanotte (Brighton sang Chelsea, cho mượn)

Trong ngày cuối thị trường, Chelsea đã thuyết phục thành công Brighton cho mượn lại tiền đạo Buonanotte. Đây là chân sút thứ 5 mà The Blues mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Điều đó cho thấy HLV Maresca rất chú trọng hàng công.