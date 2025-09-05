Anisimova nối dài hành trình ấn tượng tại US Open

Lịch thi đấu chung kết đơn nữ US Open Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova (3h, 7/9)

Chỉ hai tháng sau khi gây tiếng vang tại Wimbledon, Amanda Anisimova một lần nữa khẳng định tài năng của mình khi lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại nhà vô địch Grand Slam 4 lần Naomi Osaka với tỷ số 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3. Chiến thắng kịch tính kéo dài gần 3 giờ đã đưa tay vợt người Mỹ vào trận chung kết Grand Slam thứ hai trong mùa giải, đồng thời biến cô thành tay vợt đầu tiên đánh bại Osaka ở bán kết một giải đấu lớn.

Anisimova vào chung kết hai giải Grand Slam liên tiếp (Ảnh: Getty).

“Naomi đã chơi thứ quần vợt tuyệt vời. Cô ấy đã trở lại đúng với vị trí của mình, và tôi đã nói với cô ấy rằng tôi rất tự hào. Sau khi cô ấy sinh con và vẫn được chơi ở đẳng cấp này thì thật điên rồ. Cô ấy thực sự đã cho tôi một cơ hội vào chung kết, tôi đã không chắc mình có thể vượt qua được vạch đích", Anisimova chia sẻ sau trận đấu.

Anisimova tiếp tục bày tỏ cảm xúc: “Giải đấu này có ý nghĩa rất lớn với tôi, và tôi nghĩ điều đó thực sự đã tác động đến mình. Cuối cùng, tôi cố gắng chiến đấu hết sức và tận hưởng khoảnh khắc này. Cả hai chúng tôi đều chơi những trận quần vợt tuyệt vời, và đôi khi tôi tự hỏi: "Làm sao chúng tôi có thể thực hiện những cú đánh như vậy?", nhưng chúng tôi đã làm được và chúng tôi cứ tiếp tục".

Trong trận chung kết vào ngày 7/9, Anisimova sẽ đối đầu với tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka. Đây là cuộc tái đấu của trận bán kết Wimbledon, nơi tay vợt 24 tuổi đã tạo nên cú sốc lớn vào đầu mùa hè này. Anisimova sẽ là tay vợt nữ người Mỹ thứ ba đối đầu với Sabalenka trong trận chung kết Grand Slam mùa giải này, sau Madison Keys tại Australian Open và Coco Gauff tại giải Roland Garros.

Việc Anisimova lọt vào chung kết ở cả Wimbledon và US Open đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2002, có ít nhất một tay vợt nữ người Mỹ xuất hiện ở cả bốn trận chung kết lớn trong cùng một năm dương lịch.

Anisimova đang có phong độ cao tại US Open (Ảnh: Getty).

Hiện tại, Anisimova đang có thành tích 6-3 trước Sabalenka ở cấp độ WTA, bao gồm cả chiến thắng trong lần gặp nhau gần đây nhất (bán kết Wimbledon) và trên sân cứng (Toronto 2024). Chiến thắng thứ 7 trước Sabalenka sẽ mang về cho Anisimova danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

“Đây là giấc mơ thành hiện thực. Vào chung kết US Open là giấc mơ từ lâu của tôi. Rõ ràng, tôi hy vọng sẽ trở thành nhà vô địch. Hiện tại tôi đã vào chung kết, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho trận đấu tới. Tôi rất hào hứng, điều này thực sự đặc biệt", Anisimova nói.