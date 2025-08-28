Alcaraz tiếp đà thăng hoa, "gửi lời" thách thức Djokovic

Hạt giống số hai Alcaraz đã không để mất một game giao bóng nào trong hai trận đấu đầu tiên, anh dễ dàng đánh bại tay vợt người Ý Mattia Bellucci với tỷ số 6-1, 6-0, 6-3 sau 1 giờ 38 phút tại vòng 2 US Open 2025. Kết quả này hoàn toàn trái ngược với thất bại bất ngờ của anh trước Botic van de Zandschulp ở cùng vòng đấu năm ngoái. Tay vợt người Tây Ban Nha gần như hoàn hảo trong hai set mở màn.

Chiến thắng nhanh của Alcaraz như một lời thách thức lớn tới đối thủ tiềm năng tại bán kết, Novak Djokovic. Trái ngược với phong độ cao của Alcaraz, Djokovic đã phải vất vả hơn để giành vé vào vòng ba, anh chỉ vượt qua Zachary Svajda sau bốn set diễn ra trước đó ít giờ. Ở vòng đầu tiên, Nole cũng gặp khó khăn về thể lực khi đối đầu với Learner Tien sau 6 tuần nghỉ thi đấu.

Alcaraz đã vượt qua được áp lực sau khi bị loại tại vòng 2 US Open 2024 (Ảnh: Getty).

"Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ về năm ngoái khi bước ra sân. Một số suy nghĩ tiêu cực. Tôi đã rất lo lắng, nhưng nghĩ rằng bản thân không muốn lặp lại những gì đã xảy ra năm ngoái", Alcaraz chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Nhà vô địch năm 2022 đã gây áp lực lên tay vợt số 65 thế giới Bellucci ngay từ đầu, với lối chơi tấn công mạnh mẽ từ cuối sân, anh kết thúc set mở màn chỉ trong 30 phút. Màn trình diễn của tay vợt 22 tuổi cũng sắc bén như kiểu tóc mới của anh. Đây là chiến thắng nhanh nhất của Alcaraz xét về số game thua ít nhất trong 17 trận đấu đã hoàn thành tại US Open.

“Tôi đã đặt ra một số mục tiêu ngay từ đầu trận đấu, và cố gắng bám sát chúng từ quả bóng đầu tiên cho đến quả bóng cuối cùng. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc duy trì phong độ khi luôn giữ thái độ tích cực, quyết liệt. Không có khoảnh khắc thăng trầm trong trận đấu. Vấn đề chỉ là bạn tự đặt ra những mục tiêu và cố gắng bám sát chúng mỗi lần", Alcaraz nói.

Alcaraz tấn công trả giao bóng với sự quyết liệt không hề sợ hãi, anh giành được 58% số điểm trả giao bóng một. Tuy nhiên, anh vẫn đủ nhạy bén để thực hiện những cú bỏ nhỏ tinh tế, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả tại sân vận động Arthur Ashe. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là khi anh tung ra cú thuận tay quyết định với tốc độ 109 dặm/giờ (175 km/giờ) để giành break-point ở set hai.

"Đối với tôi, việc trả giao bóng là một mục tiêu quan trọng, chỉ cần chơi thật tốt và tiếp tục cải thiện. Có rất nhiều tay vợt giao bóng rất tốt, và tôi phải sẵn sàng cho điều đó", Alcaraz nói. Anh đã chuyển hóa thành công 3 trong số 11 break-point trước Reilly Opelka và 7 trong số 17 break-point trước Bellucci.

Tay vợt người Tây Ban Nha nói thêm: "Trả giao bóng là cú đánh đầu tiên bạn bắt đầu. Nếu trả giao bóng tốt, bạn sẽ đặt mình vào vị trí tấn công, tôi rất thích ở vị trí tấn công này càng nhiều càng tốt. Tôi luôn chú ý đến nó trong mỗi buổi tập, mỗi trận đấu, tôi cũng luôn để ý đến các số liệu thống kê về cú trả giao bóng của mình".

Alcaraz vẫn duy trì được phong độ ổn định tại US Open (Ảnh: Getty).

Nhà vô địch 5 lần giải Grand Slam đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp kể từ chức vô địch tại Cincinnati Open, anh sẽ đối đầu với hạt giống số 32 người Ý Luciano Darderi, người đã đánh bại tay vợt người Mỹ Eliot Spizzirri với tỷ số 6-0, 7-6(3), 2-6, 6-4. Đây sẽ là trận đấu đối đầu đầu tiên giữa Alcaraz và Darderi.

Alcaraz đang hướng đến chức vô địch US Open thứ hai và trở lại vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Nếu tay vợt người Tây Ban Nha san bằng hoặc vượt qua thành tích của Jannik Sinner tại Flushing Meadows, Alcaraz sẽ rời New York với vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP. Anh đã thắng 32 trong số 33 trận gần nhất, với trận thua duy nhất trước Sinner trong trận chung kết Wimbledon.

Alcaraz cũng đang dẫn đầu Tour với 56 trận thắng và 6 danh hiệu trong mùa giải này, anh và đối thủ Sinner có thể gặp nhau trong trận tranh chức vô địch kép, với chiếc cúp US Open và danh hiệu số 1 thế giới.