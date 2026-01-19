Alcaraz khởi đầu thuận lợi tại Australian Open 2026

Carlos Alcaraz đã có màn khởi đầu thuận lợi tại Australian Open 2026, đánh bại tay vợt chủ nhà Adam Walton để giành quyền vào vòng hai. Chiến thắng này đánh dấu bước đi đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha trên hành trình chinh phục Career Grand Slam.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên tại Australian Open (Ảnh: Getty).

Trong trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi chia tay huấn luyện viên lâu năm Juan Carlos Ferrero, tay vợt số một thế giới đã vượt qua Walton với tỷ số 6-3, 7-6(2), 6-2 trên sân Rod Laver Arena vào tối 18/1. Alcaraz đã kết thúc mối quan hệ hợp tác kéo dài 7 năm với Ferrero vào tháng 12 năm ngoái, anh đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt nam thứ 6 và trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở giành đủ bốn danh hiệu Grand Slam.

Dù chưa đạt phong độ cao nhất, tay vợt 22 tuổi vẫn thể hiện sự ổn định cần thiết để vượt qua đối thủ hạng 79 thế giới trong lần chạm trán thứ hai giữa hai tay vợt (Alcaraz dẫn 2-0).

“Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được trở lại sân đấu lần đầu tiên trong mùa giải mới, đặc biệt là tại Rod Laver Arena. Đây là một trận đấu tốt. Adam đánh rất hay, vì vậy tôi buộc phải duy trì cường độ thi đấu cao”, Alcaraz chia sẻ sau trận đấu.

Alcaraz ghi được 38 cú winner và thể hiện bản lĩnh trong set hai khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 1-3. Walton tìm kiếm lần đầu tiên vào vòng hai Grand Slam trên sân nhà, anh đã gây ra không ít khó khăn bằng những cú đánh cuối sân sâu và ổn định, song không thể tạo khác biệt ở các thời điểm then chốt. Trận đấu kéo dài 2 giờ 13 phút.

Alcaraz thi đấu tại trận mở màn với phong độ tốt (Ảnh Getty).

“Rất khó để tìm ra khoảng trống. Anh ấy luôn đứng ở vị trí tốt, các pha bóng bền kéo dài và lối đánh gây nhiều khó khăn cho tôi, nhưng đây là một trận đấu chắc chắn", Alcaraz nói thêm.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Samuel Lopez, Alcaraz đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp. Tay vợt 22 tuổi hiện đã vô địch Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) và US Open (2022, 2025). Ở vòng hai, anh sẽ chạm trán Yannick Hanfmann, người đã đánh bại tay vợt Mỹ Zachary Svajda sau bốn set.

Ở các trận đấu khác, hạt giống số 10 Alexander Bublik đã có chiến thắng đầu tiên tại Australian Open kể từ năm 2022 khi vượt qua Jenson Brooksby 6-4, 6-4, 6-4 để gặp Marton Fucsovics ở vòng hai.

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thuộc về tay vợt Mỹ Michael Zheng. Trong trận ra mắt ATP Tour, Zheng đã đánh bại Sebastian Korda sau 5 set kịch tính. Tay vợt 21 tuổi hiện vẫn đang theo học tại Đại học Columbia và là đương kim vô địch đơn nam NCAA.

Ngoài ra, các hạt giống Cameron Norrie, Francisco Cerundolo và Frances Tiafoe cũng giành quyền đi tiếp. Norrie thắng Benjamin Bonzi sau 5 set, Cerundolo vượt qua Zhang Zhizhen, còn Tiafoe đánh bại tay vợt chủ nhà Jason Kubler trong ba set.