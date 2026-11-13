Ban tổ chức giải ATP Finals 2026 đã tiến hành bốc thăm chia bảng dành cho 8 tay vợt. Hạt giống số hai Alcaraz phải cạnh tranh với Daniil Medvedev, Flavio Cobolli và Frances Tiafoe tại bảng Ivan Lendl còn hạt giống số một Alexander Zverev nằm ở bảng John McEnroe cùng Ben Shelton, Arthur Fils và Rafael Jodar.

Alcaraz và Zverev nằm ở hai bảng đấu tại ATP Finals 2026 (Ảnh: Reuters).

Carlos Alcaraz đối mặt hành trình không dễ dàng nếu muốn lần đầu tiên chinh phục danh hiệu tại Italy. Đối thủ lớn nhất của ngôi sao Tây Ban Nha là Daniil Medvedev, cựu vô địch ATP Finals năm 2020. Alcaraz dẫn 7-3 về thành tích đối đầu, đánh bại Medvedev tại ATP Finals 2023 và mỗi người thắng hai trận trong năm 2026.

Tiafoe từng thắng Carlos Alcaraz ở lần gặp đầu tiên năm 2021, nhưng sau đó thua cả hai trận đấu kéo dài 5 set tại US Open 2022 và Wimbledon 2024. Do vậy, tay vợt người Mỹ hứa hẹn mang đến những khó khăn nhất định cho Alcaraz.

Cobolli có lần đầu tiên tham dự ATP Finals và từng thất bại trước Alcaraz ở Roland Garros 2023. Tuy nhiên, ngôi sao người Italy đã có một mùa giải ấn tượng, trong đó có lần đầu vào chung kết Grand Slam ở Roland Garros. Alcaraz cũng có lý do để tự tin, khi anh liên tiếp vô địch ở Japan Open, Vienna Open và Paris Masters.

Alexander Zverev (người từng hai lần vô địch ATP Finals) cùng bảng đấu với Shelton, Fils và Jodar. Zverev toàn thắng cả 6 lần chạm trán Shelton, dẫn Fils 5-2 về đối đầu và thắng Jodar trong lần gặp duy nhất tại tứ kết Roland Garros 2026.

Cả Zverev lẫn Alcaraz đều khát khao vô địch ATP Finals 2026 (Ảnh: ATP).

Shelton có lần thứ hai dự ATP Finals, trong khi Fils và Jodar lần đầu góp mặt ở giải đấu cuối năm tại Turin. Kinh nghiệm là lợi thế lớn nhất của Zverev, anh từng đăng quang ATP Finals năm 2018 và 2021, sở hữu thành tích 18 thắng, 12 thua tại sân chơi này.

Theo lịch thi đấu được công bố, Zverev sẽ mở màn chiến dịch ATP Finals 2026 bằng trận gặp Jodar vào 20h ngày 15/11, Shelton chạm trán Fils vào 2h30 ngày 16/11. Alcaraz bắt đầu hành trình bằng cuộc đối đầu với Tiafoe vào 20h ngày 16/11 còn Medvedev so tài với Cobolli vào 2h30 ngày 17/11.

Hai tay vợt đứng đầu hai bảng đấu sẽ giành quyền vào bán kết. Với bản lĩnh và kinh nghiệm, Alcaraz cùng Zverev là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé chung kết năm nay.