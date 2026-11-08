Carlos Alcaraz đã có một hành trình đầy kịch tính tại Paris Masters, từ bờ vực bị loại ở tứ kết đến trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp tại giải đấu danh giá này. Chỉ trong vòng 24 giờ, tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện bản lĩnh và phong độ ấn tượng.

Một ngày sau khi cứu thành công hai match-point để vượt qua Taylor Fritz trong trận tứ kết kéo dài ba set đầy kịch tính, hạt giống số 2 Alcaraz đã giành chiến thắng nhẹ nhàng hơn nhiều với tỷ số 6-4, 6-4 trước Casper Ruud ở bán kết tối 7/11 (giờ Việt Nam). Tay vợt người Tây Ban Nha không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào trong 86 phút thi đấu, nâng thành tích đối đầu với Ruud lên 7-1.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng tại vòng bán kết (Ảnh: Getty).

“Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào về bản thân. Giải đấu này luôn rất khó khăn đối với tôi. Mỗi lần đến đây, tôi đều gặp nhiều trở ngại. Thành tích tốt nhất của tôi trước đây chỉ là vào đến tứ kết. Tôi bước vào giai đoạn cuối mùa giải năm nay với thể trạng sung mãn hơn, khao khát chiến thắng, nhiều tham vọng và háo hức được tham dự các giải đấu, bước ra sân, thi đấu và cạnh tranh. Tôi thực sự hạnh phúc khi giành được tấm vé vào chung kết”, Alcaraz chia sẻ.

Với chiến thắng trước Ruud, Alcaraz đã lần thứ 7 trong sự nghiệp góp mặt ở trận chung kết một giải ATP Masters 1000 khác nhau, nâng tổng số lần vào chung kết các giải Masters 1000 lên 11. Canada và Thượng Hải là hai giải đấu duy nhất anh chưa từng góp mặt ở trận tranh chức vô địch.

Đối thủ của Alcaraz trong trận chung kết vào tối chủ nhật (21h, giờ Việt Nam) sẽ là Ben Shelton. Ở trận bán kết trước đó, tay vợt người Mỹ đã vượt qua khởi đầu chậm chạp để chấm dứt hành trình của niềm hy vọng chủ nhà Luca Van Assche với chiến thắng 5-7, 6-3, 6-4.

Alcaraz đang dẫn Shelton 3-1 trong thành tích đối đầu. Đáng chú ý, ở lần gặp nhau gần nhất tại US Open năm nay, Shelton từng đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha sau trận đấu nghẹt thở kéo dài 5 set. Trong khi đó, Alcaraz giành chiến thắng ở lần chạm trán duy nhất trước đây giữa hai người trên mặt sân trong nhà, tại Laver Cup 2024 ở Berlin.

Alcaraz duy trì được sự ổn định cao khi thi đấu với Rudd (Ảnh: Getty).

“Ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng. Tôi thực sự hạnh phúc và háo hức. Tôi nóng lòng chờ trận đấu và sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể để tạo cơ hội chiến thắng cho mình. Tôi thực sự muốn đánh bại Ben để đòi lại món nợ trước đó. Lần gặp nhau gần nhất là một trận đấu rất khó khăn. Tôi sẽ cố gắng thay đổi một số điều ở những thời điểm nhất định, đặc biệt là các thời khắc quan trọng mà có lẽ tôi đã xử lý chưa tốt lần trước. Tôi tin rằng đây sẽ là trận đấu hấp dẫn để khán giả theo dõi, để tôi thi đấu và tất nhiên cũng là cơ hội để học hỏi”, Alcaraz nói.

Alcaraz duy trì phong độ ổn định trong suốt trận bán kết, anh hiếm khi để Ruud có được những điểm số dễ dàng. Tay vợt người Tây Ban Nha giành break một lần trong mỗi set, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục. Anh vẫn tạo ra những khoảnh khắc xử lý bóng đầy ngẫu hứng mang thương hiệu riêng, đáng chú ý nhất là tình huống bỏ nhỏ ghi điểm winner ở đầu set hai. Tuy nhiên, dưới mái vòm nhà thi đấu Plenitude Arena, tay vợt người Tây Ban Nha cho thấy sự tập trung cao độ và cách tiếp cận trận đấu đầy thực dụng.

Theo thống kê, Alcaraz chỉ để thua 9 điểm trong những game cầm giao bóng suốt trận bán kết. Cựu tay vợt số một thế giới vừa giành chức vô địch một giải ATP 500 tại Vienna tuần trước và sẽ bước vào trận chung kết với Shelton vào chủ nhật cùng chuỗi 8 trận thắng liên tiếp.