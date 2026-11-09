Carlos Alcaraz đã chính thức đăng quang tại Paris Masters, qua đó giành danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 9 trong sự nghiệp sau khi đánh bại Ben Shelton với tỷ số 7-6(5), 7-5 trong trận chung kết đầy kịch tính vào tối 8/11 (giờ Việt Nam). Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp đầu tiên tại Paris cho tay vợt người Tây Ban Nha mà còn giúp anh "đòi nợ" thành công trước đối thủ người Mỹ.

Carlos Alcaraz nhận danh hiệu vô địch Paris Masters (Ảnh: Getty).

Trước đó, Shelton từng gây bất ngờ khi loại Alcaraz ở tứ kết US Open hồi tháng 9, giải đấu đánh dấu sự trở lại của Alcaraz sau 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay. Kể từ đó, Alcaraz đã liên tiếp vô địch tại Tokyo và Vienna, và giờ đây là Paris, nâng thành tích đối đầu giữa hai tay vợt lên 4-1.

Phát biểu sau trận đấu, Alcaraz không giấu được niềm hạnh phúc, anh nói: "Đây là danh hiệu tôi đã theo đuổi trong một thời gian dài. Một số thất bại khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi đã diễn ra tại đây. Cuối cùng, tôi cũng tìm lại được phong độ tốt nhất. Tôi đã tìm thấy con đường đúng đắn và cách làm phù hợp. Tôi thực sự tự hào về bản thân cũng như đội ngũ của mình, những người luôn thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Danh hiệu này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi".

Trong trận chung kết, Alcaraz đã thể hiện một màn trình diễn toàn diện. Anh liên tục gây khó khăn cho hạt giống số 3 bằng những cú đánh uy lực, cùng với khả năng di chuyển và phản xạ xuất sắc để duy trì những loạt bóng bền trước lối chơi thiên về sức mạnh của Shelton. Ở tuổi 23, Alcaraz đã chơi chắc chắn hơn trong loạt tie-break set đầu tiên để giành lợi thế, trước khi ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn một break ở set hai và kết thúc trận đấu sau 1 giờ 57 phút. Với 5 danh hiệu trong năm 2026, Alcaraz chỉ xếp sau Jannik Sinner (6 danh hiệu) về số chức vô địch.

Alcaraz chia sẻ thêm về đối thủ: "Đối đầu với Shelton là một trong những thử thách khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trong môn quần vợt. Anh ấy là một tay vợt, một con người và một nhà vô địch tuyệt vời. Anh ấy ngày càng tiến bộ qua từng giải đấu. Tôi rất vui vì cuối cùng đã tìm được cách chiến thắng. Tôi cố gắng đưa những cú giao bóng của anh ấy trở lại sân và duy trì lối chơi của chính mình. Tôi thực sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng giành được danh hiệu này. Đây sẽ là một chức vô địch rất đặc biệt".

Alcaraz đang sở hữu phong độ cao với danh hiệu thứ hai liên tiếp (Ảnh: Getty).

Với chức vô địch tại Paris, Alcaraz đang có 7 trong tổng số 9 danh hiệu thuộc hệ thống ATP Masters 1000. Anh cũng trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử giải đấu, kể từ năm 1990, giành chức vô địch Masters 1000 trong 5 năm liên tiếp, sau Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Giải đấu tiếp theo của Alcaraz sẽ là Nitto ATP Finals. Tay vợt số 3 thế giới sẽ đến Turin với phong độ rất cao khi thắng 19 trong 21 trận kể từ ngày trở lại sau chấn thương. Giải đấu cuối mùa dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 22/11. Danh sách 8 tay vợt góp mặt tại Turin gồm Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe và Rafael Jodar.

Trong khi đó, Shelton bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu Masters 1000 thứ ba trong sự nghiệp. Tay vợt người Mỹ từng hai lần đăng quang tại Canada vào các năm 2025 và 2026. Hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP, Shelton sẽ hợp tác với Juan Carlos Ferrero, cựu HLV của Alcaraz, từ mùa giải tới.

Thất bại tại Paris cũng nối dài thành tích đối đầu không tốt của Shelton trước các tay vợt thuộc Top 3 thế giới. Anh hiện chỉ thắng 1 trong 20 lần chạm trán những đối thủ ở nhóm này.