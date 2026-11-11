Chia sẻ với báo giới, Jannik Sinner cho biết: "Mọi thứ với tôi đang ổn. Đội ngũ của tôi đang làm tất cả những gì có thể, thậm chí nhiều hơn thế, để tôi sớm trở lại sân đấu.

Jannik Sinner tái xuất ở giải đấu tại Saudi Arabia vào tháng 12 (Ảnh: ATP).

Đội ngũ của tôi có nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người đang giúp tôi chuẩn bị để trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi đang tuân thủ những phác đồ mà các chuyên gia đưa ra. Mục tiêu là trở lại thi đấu sớm nhất có thể".

Jannik Sinner xác nhận sẽ tham gia sự kiện Six Kings Slam ở Saudi Arabia vào tháng 12. Ngôi sao người Italy không thi đấu sau chức vô địch Wimbledon 2026 hồi tháng 7 do chấn thương đầu gối.

Với việc bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn như Canadian Open, Cincinnati Open, Thượng Hải Masters và US Open, Jannik Sinner đã rơi xuống vị trí số hai thế giới. Mặc dù vậy, việc chỉ kém Alexander Zverev 100 điểm giúp Sinner có nhiều hy vọng trở lại vị trí đỉnh bảng ATP trong năm 2027.

Trong sự nghiệp của mình, Jannik Sinner đã giành 5 Grand Slam, 2 ATP Finals và 10 ATP Masters 1000. Ngôi sao sinh năm 2001 quyết tâm lấy lại vị thế của mình trong năm 2027 trong cuộc cạnh tranh các danh hiệu với Alcaraz và Zverev.