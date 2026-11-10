ATP Finals 2026 khởi tranh tại Turin (Italy) từ ngày 15/11 đến 22/11, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào chiều 12/11. 8 tay vợt giành vé tham dự gồm Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe và Rafael Jodar.

Chấn thương khiến Jannik Sinner quyết định không dự ATP Finals 2026 (Ảnh: ATP).

Vì chấn thương đầu gối, Jannik Sinner quyết định không dự ATP Finals năm nay. Do đó, suất cuối cùng dự giải đấu ở Italy được trao cho Rafael Jodar. Với việc không đạt thành tích tốt ở mùa giải năm nay, Novak Djokovic không được góp mặt ở ATP Finals 2026.

Việc Rafael Jodar giành vé dự ATP Finals 2026 là bất ngờ lớn khi cách đây một năm, anh còn xếp hạng 166 thế giới. Trong năm 2026, ngôi sao người Tây Ban Nha vô địch Marrakech Open khi mới 19 tuổi. Sau đó, Jodar tiến vào bán kết Barcelona Open, tứ kết Madrid Open, Rome Masters và đặc biệt là tứ kết Roland Garros.

Tay vợt Tây Ban Nha góp mặt ở chung kết chung kết Washington Open, Thượng Hải Masters và bán kết Canadian Open. Đặc biệt, chiến thắng của Jodar trước Daniil Medvedev ở bán kết Thượng Hải Masters gây tiếng vang lớn.

Rafael Jodar gây ấn tượng khi giành vé dự ATP Finals 2026 (Ảnh: Reuters).

Theo bảng xếp hạng đơn nam ATP được công bố ngày 9/11, Alcaraz đã có sự thăng tiến mạnh mẽ sau chức vô địch Paris Masters 2026. Tay vợt Tây Ban Nha nhận thêm 1.000 điểm và nâng tổng điểm lên 7.100 điểm, củng cố vị trí số ba thế giới.

Carlos Alcaraz thu hẹp khoảng cách với Sinner từ 3.350 điểm xuống còn 2.350 điểm, anh cũng chỉ còn kém Zverev 2.450 điểm. Zverev tiếp tục dẫn đầu với 9.550 điểm, trong khi Sinner bám sát ở vị trí thứ hai với 9.450 điểm.

Khoảng cách 100 điểm giữa hai ngôi sao khiến cuộc cạnh tranh vị trí đứng đầu ATP hứa hẹn hấp dẫn trong năm 2027, khi tay vợt người Đức đã chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí số một thế giới.