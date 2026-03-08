Djokovic lội ngược dòng, Alcaraz thắng tốc hành ở Indian Wells

Carlos Alcaraz tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng tại Indian Wells Masters, khởi đầu chiến dịch với chiến thắng áp đảo 6-2, 6-3 trước Grigor Dimitrov vào sáng 8/3.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn trong các pha bóng cuối sân. Màn trình diễn này tương tự như phong độ đã giúp anh giành chức vô địch Australian Open và giải ATP 500 ở Doha tháng trước. Với chiến thắng này, Alcaraz đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 13.

Carlos Alcaraz đang duy trì thành tích bất bại (Ảnh: Getty).

“Tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn vì điều kiện thi đấu. Lối chơi của anh ấy rất nguy hiểm và luôn khó kiểm soát bóng khi anh ấy bước vào sân và tung ra những cú đánh. Với gió, mọi thứ còn khó hơn nữa. Tôi nghĩ mình đã thích nghi tốt hơn và đó là lý do tôi giành chiến thắng. Nhìn chung, tôi thực sự hài lòng với những gì mình đã thể hiện hôm nay”, Alcaraz chia sẻ sau chiến thắng ở vòng hai.

Dù phải đối mặt với gió mạnh, Alcaraz vẫn tung ra những cú thuận tay với độ chính xác và sức mạnh quen thuộc. Sự tự tin của tay vợt 22 tuổi thể hiện rõ qua những nụ cười lớn và vẻ thoải mái trong suốt 66 phút thi đấu. Thậm chí, sau khi Alcaraz ghi điểm winner bằng cú thuận tay để khép lại game thứ 7 của set hai, Dimitrov còn tiến đến đập tay với anh trong lúc hai tay vợt đổi sân.

“Tôi rất thích thi đấu ở đây. Tôi yêu nơi này rất, rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà tôi chơi rất thoải mái, bình tĩnh, tận hưởng từng khoảnh khắc khi bước ra sân”, Alcaraz nói.

Tay vợt số 1 thế giới đã nâng thành tích đối đầu trước Dimitrov lên 5 thắng, 2 thua. Tay vợt Bulgaria từng nhiều lần gây khó cho Alcaraz, đặc biệt là khi đánh bại anh hai năm trước tại Miami Open. Sau trận đấu đó, Alcaraz từng hài hước nói rằng màn trình diễn của Dimitrov “khiến tôi cảm thấy như mình mới 13 tuổi”. Hai tay vợt cũng gặp nhau tại Indian Wells năm ngoái, khi Alcaraz thắng áp đảo 6-1, 6-1.

Tiến vào vòng ba, Alcaraz sẽ chạm trán hạt giống số 26 Arthur Rinderknech, đối thủ mà anh đang có thành tích đối đầu hoàn hảo 5-0. Ở vòng hai, đối thủ của Rinderknech là tay vợt Argentina Juan Manuel Cerundolo đã phải rút lui vì chấn thương chân trái, giúp tay vợt Pháp giành quyền đi tiếp mà không cần thi đấu.

Novak Djokovic vượt qua thử thách đầu tiên tại Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

Novak Djokovic đã vượt qua cú sốc ở trận mở màn Indian Wells Masters, tay vợt người Serbia lội ngược dòng giành chiến thắng vất vả 4-6, 6-1, 6-2 trước Kamil Majchrzak tại Indian Wells Tennis Garden vào rạng sáng 8/3.

Trong điều kiện gió mạnh của sa mạc California, Djokovic cho thấy sự thiếu cảm giác trong trận đấu đầu tiên kể từ thất bại trước Carlos Alcaraz tại chung kết Australian Open. Tay vợt người Serbia gặp khó khăn trong việc tìm nhịp ở những pha bóng cuối sân trong set đầu, nhưng dần cải thiện độ ổn định và sức nặng trong các cú đánh để vượt qua Majchrzak, người từ lâu đã ngưỡng mộ nhà vô địch 101 danh hiệu cấp độ ATP.

“Indian Wells luôn là giải đấu rất thử thách với tôi. Tôi khó tìm được phong độ tốt nhất, đặc biệt là ở giai đoạn đầu giải trong khoảng 7, 8 năm qua. Tôi rất vui vì đã vượt qua thử thách này”, Djokovic chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân.

“Kamil là một tay vợt rất ổn định. Cậu ấy không có sức mạnh quá lớn nhưng có đầy đủ các tố chất và không ngại lên lưới hay bắt bóng sớm. Cậu ấy đã chơi một set đầu tuyệt vời. Sau đó tôi điều chỉnh lại, cảm thấy tốt hơn và khán giả hôm nay thật tuyệt”, Djokovic nói thêm.

Djokovic đang giữ kỷ lục đồng sở hữu 5 lần vô địch Indian Wells cùng với Roger Federer, tay vợt 38 tuổi đã có những ký ức không mấy vui gần đây tại giải đấu này, khi anh chưa từng vào tới vòng 4 kể từ năm 2017. Danh hiệu gần nhất của Djokovic tại giải sân cứng này đến vào năm 2016. Trong những năm sau đó, anh lần lượt bị loại bởi Taro Daniel, Philipp Kohlschreiber, Luca Nardi và Botic van de Zandschulp.

Novak Djokovic đang giữ kỷ lục vô địch Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Djokovic đã đảm bảo mình không phải nhận thêm một thất bại sớm. Ở tuổi 38, tay vợt Serbia trở thành người đàn ông lớn tuổi thứ hai lọt vào vòng ba tại Indian Wells, chỉ sau Ivo Karlovic, người từng làm được điều đó ở tuổi 40 vào năm 2019.

“Tôi thấy gió ở đây là một trong những yếu tố khó chịu nhất trên Tour. Những cơn gió giật thay đổi hướng liên tục khiến mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn, đặc biệt ở một phía của sân và tạo thêm rất nhiều áp lực”, Djokovic nói thêm về điều kiện thi đấu.

Trong trận đấu căng thẳng, Majchrzak có phần may mắn khi giành break ngay game đầu set một sau khi bóng chạm mép lưới. Tay vợt Ba Lan sau đó thắng set mở màn, trước khi Djokovic tăng cường độ và tận dụng việc đối thủ sa sút để đưa trận đấu vào set ba.

Ở game đầu của set quyết định, Djokovic thậm chí còn ngã ngửa ra sân sau một pha bóng kéo dài 40 cú đánh khi tỷ số là 30/30. Anh mất game, nhưng điều này dường như càng khiến quyết tâm của anh bùng lên. Với lối chơi tấn công mạnh mẽ hơn, Djokovic phá vỡ sự kháng cự của Majchrzak và khép lại chiến thắng sau 2 giờ 12 phút.

Djokovic hiện có thành tích 7 thắng, 1 thua trong mùa giải năm nay và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Aleksandar Kovacevic.