Alcaraz thị uy sức mạnh, tiến vào tứ kết Australian Open

Carlos Alcaraz đã vượt qua thử thách cam go nhất từ đầu giải Australian Open 2026 khi đánh bại hạt giống số 19 Tommy Paul với tỷ số 7-6(6), 6-4, 7-5 trong trận đấu vòng bốn đầy kịch tính vào chiều 25/1. Chiến thắng này giúp Alcaraz duy trì khởi đầu đầy uy lực tại giải Grand Slam trên mặt sân cứng ở Melbourne, nâng thành tích của anh lên 12-0 về số set đã thi đấu trong hai tuần qua.

Carlos Alcaraz ăn mừng chiến thắng ở vòng 4 Australian Open 2026 (Ảnh: Getty).

Paul từng hai lần đánh bại tay vợt Tây Ban Nha và tay vợt người Mỹ đã nhanh chóng thể hiện sự nguy hiểm khi vươn lên dẫn 4-2 sớm trong trận đấu tại Rod Laver Arena. Tuy nhiên, Alcaraz đã sớm lấy lại thế trận và trình diễn thứ quần vợt mãn nhãn để lần thứ ba liên tiếp lọt vào tứ kết Australian Open.

Alcaraz chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân: “Tôi nghĩ anh ấy khởi đầu rất mạnh mẽ. Ở game đầu tiên khi giao bóng, tôi cảm giác mình chơi khá tốt, nhưng anh ấy tung ra những cú đánh rất nặng, rất phẳng, và điều đó khiến tôi gặp đôi chút khó khăn.

Dẫu vậy, tôi luôn giữ được sự tập trung và biết rằng mình sẽ có cơ hội, và tôi đã cố gắng tận dụng chúng. Tôi nghĩ mình đã làm được điều đó. Nhìn chung, tôi cho rằng đây là một trận đấu có chất lượng rất cao từ cả hai phía, và tôi thực sự hạnh phúc khi giành chiến thắng trong ba set”.

Hạt giống số 1 của giải đã tung ra 35 cú winner trên đường tiến vào cuộc chạm trán ở vòng tứ kết với tay vợt chủ nhà Alex de Minaur tại Melbourne Park. Với chiến thắng sau 2 giờ 44 phút, Alcaraz cũng tiếp tục hành trình hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam (vô địch đơn nam ở cả bốn giải Grand Slam). Hiện kỷ lục này đang thuộc về người đồng hương của anh, Rafael Nadal.

Alcaraz đang duy trì được sự ổn định cao tại Australian Open 2026 (Ảnh: Getty).

Trong set đầu tiên đầy căng thẳng, Alcaraz phải nỗ lực lội ngược dòng sau khi bị bẻ giao bóng sớm, khi Paul chơi đôi công quyết liệt từ cuối sân với tay vợt Tây Ban Nha đầy sức mạnh. Ở loạt tie-break sau đó, Paul tung cú trái tay dọc dây để cứu set-point ở tỷ số 5/6, nhưng ngay sau đó anh lại tự làm hỏng lợi thế khi mắc lỗi giao bóng kép ở điểm 6/7, biếu set đấu cho Alcaraz.

Với đà tâm lý hoàn toàn nghiêng về phía mình, Alcaraz tiếp tục thăng hoa và bẻ game giao bóng của đối thủ ở game thứ ba của set hai. Tay vợt đã giành 24 danh hiệu ATP Tour liên tiếp tạo ra hàng loạt cú winner, đặc biệt bằng cú thuận tay, khiến khán giả tại Rod Laver Arena không khỏi trầm trồ trước sự kết hợp giữa độ xoáy và tốc độ kinh hoàng của bóng.

Paul đã thắng 5 trong 7 trận đầu tiên của mùa giải này sau khi phải nghỉ thi đấu ba tháng cuối năm 2025 vì chấn thương, tay vợt người Mỹ vẫn chiến đấu bền bỉ theo phong cách quen thuộc để tìm kiếm lần thứ năm vào tứ kết một giải Grand Slam. Tuy nhiên, dù tay vợt 28 tuổi cũng có những khoảnh khắc chất lượng của riêng mình, anh không thể duy trì đủ sức ép lên Alcaraz sau khi để thua set đầu tiên.

Sau khi cứu ba break-point để giữ game giao bóng ở tỷ số 2-1 trong set ba, Paul không thể tiếp tục thoát hiểm ở game thứ 11. Alcaraz bẻ giao bóng mang tính quyết định, lần thứ ba trong trận, trước khi giao bóng khép lại chiến thắng, qua đó nâng thành tích đối đầu của anh trước Paul lên 6-2.

Alex de Minaur vào tứ kết Australian Open lần thứ hai trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Ở một diễn biến khác, Alex de Minaur giành vé vào tứ kết Australian Open lần thứ hai trong sự nghiệp sau chiến thắng dễ dàng 6-4, 6-1, 6-1 trước hạt giống số 10 Alexander Bublik, người hoàn toàn không tìm được lời giải trước tay vợt Australia tại Rod Laver Arena.

“Tôi biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì hôm nay. Bublik là một tay vợt cực kỳ nguy hiểm. Anh ấy có hỏa lực rất mạnh và tôi đã thua anh ấy trong vài lần đối đầu gần đây. Vì vậy, tôi đảm bảo bản thân sẵn sàng từ điểm số đầu tiên đến điểm số cuối cùng và luôn tập trung cao độ. Mục tiêu là vô hiệu hóa những cú đánh uy lực từ cuối sân của anh ấy, cố gắng buộc anh ấy phải di chuyển nhiều, và mọi thứ gần như đã diễn ra hoàn hảo”, De Minaur nói.

Hạt giống số 6 đã hấp thụ mọi sức ép mà Bublik tạo ra, di chuyển đón những cú bỏ nhỏ và thể hiện phản xạ nhanh để hóa giải lối chơi đầy uy lực của tay vợt 28 tuổi. Với chiến thắng này, De Minaur chỉ mới lần thứ ba trong sự nghiệp đánh bại một tay vợt Top 10 tại một giải Grand Slam, đồng thời cân bằng thành tích tốt nhất của anh ở một giải đấu lớn.

Tay vợt 26 tuổi hiện có thành tích 0-5 ở các trận tứ kết Grand Slam, nhưng sẽ hy vọng thay đổi con số đó khi đối đầu Alcaraz. Tại Melbourne năm nay, anh mới chỉ để thua đúng một set.

“Tôi nghĩ hai trận gần nhất tôi đánh bóng cực kỳ tốt và rất hài lòng với phong độ của mình. Tôi đang làm được mọi điều mình mong muốn trên sân và rất háo hức cho trận đấu tiếp theo, đó sẽ là một trận đấu lớn. Tôi sẽ phải ra sân với tinh thần tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu, và tôi rất mong chờ một cuộc chiến thực sự”, De Minaur nói.