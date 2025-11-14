AFF Cup không bị xóa sổ, chốt thời điểm tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương

Vào tháng trước, FIFA đã tuyên bố thành lập giải ASEAN Cup, đây là giải đấu chính thức nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn quyết định tổ chức AFF Cup 2026, giải đấu quen thuộc với giới túc cầu trong khu vực.

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024 (Ảnh: Hướng Dương).

AFF Cup 2026 sẽ là lần thứ 16 giải đấu được tổ chức (hai năm một lần), kể từ lần đầu tiên diễn ra tại Singapore năm 1996. Do đó, cơ quan quản lý bóng đá Đông Nam Á muốn biến AFF Cup 2026 trở thành phiên bản đặc biệt, kỷ niệm 30 năm thành lập giải đấu.

Theo công bố mới nhất, giải AFF Cup 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 24/7 đến ngày 8/8 năm sau. Đây là lần hiếm hoi, giải đấu này được tổ chức vào mùa hè. Trước đó, trận play-off tranh vé vớt giữa Brunei và Timor Leste được tổ chức vào ngày 2/6 và 9/6.

Ở những phiên bản đầu tiên, giải AFF Cup (hay còn có tên gọi trước đây là Tiger Cup) được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9. Tuy nhiên, kể từ kỳ AFF Cup 2000 tới nay, giải đấu được chuyển sang mùa đông.

Vòng bảng gồm 10 đội sẽ bắt đầu từ ngày 24/7 đến 8/8, theo thể thức vòng tròn một lượt thi đấu trên khắp khu vực Đông Nam Á. Vòng đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà, sân khách sẽ diễn ra từ ngày 15/8 và kết thúc vào ngày 26/8.

Phát biểu trong buổi lễ công bố giải AFF Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Khiev Sameth, cho biết: “AFF Cup 2026 là giải đấu bóng đá hàng đầu của Đông Nam Á. Chúng tôi rất vui mừng xác nhận lịch thi đấu cho kỳ tiếp theo, trùng với cột mốc 30 năm thành lập giải đấu. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của giải.

AFF Cup 2026 sẽ được tổ chức vào mùa hè (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ của người hâm mộ trong khu vực, những người đã luôn nhiệt huyết và gắn bó với giải đấu kể từ năm 1996. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực đưa giải đấu trở thành một sự kiện quốc tế tầm cỡ và củng cố hơn nữa di sản mạnh mẽ của nó trong nhiều thập kỷ tới”.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ở giải AFF Cup khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận để lên ngôi vào năm 2024.