HLV Hoàng Anh Tuấn: “U23 Việt Nam cẩn trọng vì Saudi Arabia muốn thắng đậm”

U23 Việt Nam toàn thắng hai trận đầu tiên tại giải U23 châu Á 2026, trước U23 Jordan (thắng 2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1). Dù vậy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn có thể bị loại, nếu chúng ta thua chủ nhà U23 Saudi Arabia với cách biệt 3-4 bàn trong trận đấu diễn ra vào 23h30 hôm nay.

Cho dù việc đánh bại U23 Việt Nam lúc này với cách biệt 3-4 bàn không hề dễ. Tuy nhiên, U23 Saudi Arabia rất khác so với hai đối thủ mà chúng ta đã gặp từ đầu giải. Đội bóng xứ sở Ả rập đến từ một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Thế nên, chúng ta cần thận trọng trong trận đấu quyết định của vòng đấu bảng.

Ngày 11/1, HLV Hoàng Anh Tuấn dành buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí, phân tích về những khả năng có thể xảy ra ở trận đấu này, đồng thời nói về những điểm mạnh cũng như điểm yếu của đôi bên.

HLV Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

U23 Saudi Arabia về lý thuyết vẫn là đội mạnh nhất bảng A

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển U23 Saudi Arabia, đối thủ cuối cùng của U23 Việt Nam ở vòng đấu bảng giải châu Á năm nay?

- U23 Saudi Arabia mạnh hơn hẳn so với các đội U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Nền bóng đá Saudi Arabia thuộc top 5 châu Á. Saudi Arabia được xếp ngang với các nền bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia. Thỉnh thoảng một số đội như Uzbekistan, Iraq, Qatar mới xếp ngang hàng với top 5 này, tùy vào thời điểm và tùy vào giải đấu.

Với một đội bóng đến từ một nền bóng đá như thế, không thể đem trận thua 2-3 của U23 Saudi Arabia trước U23 Jordan, để đánh giá năng lực của U23 Saudi Arabia. Đó là trận đấu giữa hai đội bóng cùng khu vực, họ có lối chơi tương đồng, rất hiểu nhau, nên việc đánh bại lẫn nhau luôn là điều khó khăn.

Đội mạnh hơn vẫn có thể thua đội yếu hơn trong những trận đấu như thế này. Chúng ta có thể lấy ví dụ từ những trận đối đầu giữa các đội tuyển Việt Nam với Thái Lan hay Indonesia, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các trận đấu như thế luôn rất căng thẳng và khó đoán.

Còn khi U23 Saudi Arabia thi đấu với một đội bóng đến từ khu vực khác, như đội tuyển U23 Việt Nam, tính chất của trận đấu có thể sẽ rất khác.

Có nghĩa là trận đấu với U23 Saudi Arabia sẽ là trận đấu rất khó khăn với U23 Việt Nam?

- Chắc chắn là như vậy. Như đã nói, về mặt chuyên môn, U23 Saudi Arabia là đội rất mạnh. Về mặt tâm lý, đội bóng xứ sở Ả rập nhất quyết không muốn thua, thậm chí không muốn hòa trong trận đấu với U23 Việt Nam. Họ sẽ quyết đánh bại chúng ta.

U23 Việt Nam phải tính toán hợp lý cho trận đấu với U23 Saudi Arabia (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, U23 Saudi Arabia sẽ nhìn vào kết quả của bảng B để dốc hết sức cho trận đấu với U23 Việt Nam. Tại bảng B, U23 Nhật Bản đã đứng đầu bảng. Đội nhì bảng A sẽ phải đối đầu với U23 Nhật Bản ở tứ kết.

U23 Saudi Arabia đặt chỉ tiêu vào sâu tại giải năm nay, thậm chí nhắm đến ngôi vô địch. Chính vì thế, họ không muốn sớm chạm trán U23 Nhật Bản ở tứ kết. Đấy là lý do họ quyết thắng đậm U23 Việt Nam.

Tự tin nhưng không tự phụ

Trước đối thủ như thế, chúng ta cần bước vào trận đấu này với tư thế và với tâm lý như thế nào, thưa ông?

- Chúng ta đừng nghĩ đến tỷ số của trận đấu, tạm quên tỷ số, quên việc thắng, thua hay hòa đi. Thay vào đó, U23 Việt Nam cần nhập cuộc với tư tưởng đi tìm sự an toàn. Sự an toàn ở đây là sự tổng hợp về lối chơi, về thế trận, về chiến thuật và về sự thể hiện của các cá nhân.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian đầu trận, chúng ta càng cần phải có sự an toàn. Khoảng thời gian chệch choạc như các phút đầu trận đấu với U23 Kyrgyzstan không thể tái hiện, bởi U23 Saudi Arabia còn nguy hiểm hơn so với U23 Kyrgyzstan.

Hơn nữa, chỉ cần một bàn thua có thể thay đổi rất lớn thế trận mà chúng ta chuẩn bị trước đó. Chỉ cần một bàn thua, nhất là một bàn thua sớm, có thể ảnh hưởng đến cục diện của toàn bộ trận đấu này.

Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng để đối thủ gây áp lực liên tục. Vì nếu điều đó xảy ra, thể lực và sự tập trung của hàng thủ sẽ bị bào mòn, dẫn đến việc họ dễ mắc sai lầm. U23 Việt Nam phải phản đòn khi nhìn thấy cơ hội. Phản đòn cũng là cách chúng ta làm giảm áp lực cho tuyến dưới, khiến U23 Saudi Arabia không dám đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân của chúng ta.

Đâu là điểm mạnh của U23 Việt Nam, có thể giúp chúng ta tìm kiếm kết quả tốt ở trận đấu sắp diễn ra?

- Tinh thần và sự tự tin là điểm mạnh rất lớn của U23 Việt Nam hiện nay. Các cầu thủ của chúng ta suốt thời gian vừa qua đã thể hiện rằng không có bất kỳ kết quả nào, không có bất kỳ đối thủ nào khiến chúng ta mất tự tin.

Khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm của U23 Việt Nam cũng khá tốt. Điều này đến từ kỹ thuật và chính sự tự tin của các cầu thủ.

U23 Việt Nam cần thi đấu tập trung (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, thực tế rằng chúng ta chắc chắn cũng đã tính đến một thế trận bị đối phương dồn ép. Có nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị sẵn chiến thuật và cả chiến lược cho trận đấu này cũng như cho toàn bộ hành trình vòng đấu bảng. Thế nên, có lẽ không có bất kỳ lối chơi nào của U23 Saudi Arabia khiến cho U23 Việt Nam bất ngờ.

Còn về điểm yếu của chúng ta thì sao? U23 Việt Nam cần khắc phục nhược điểm nào trước trận đấu đêm nay?

- Điểm yếu của chúng ta nằm ở chỗ, khả năng chịu áp lực cao chưa tốt. Đầu trận đấu với U23 Kyrgyzstan, khi đối thủ đá nhanh, chúng ta bộc lộ một số sơ hở trong phòng ngự. Cuối hiệp một trận đấu nói trên, U23 Kyrgyzstan lại gây áp lực lớn, dẫn đến sai sót chuyền bóng hỏng của Hiểu Minh, dẫn đến bàn thua.

Thể lực của U23 Việt Nam hiện cũng xuất hiện một số vấn đề. Phi Hoàng bị chuột rút ở cuối trận đấu trước, Thanh Nhàn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương.

Ngoài ra, tôi có cảm giác Đình Bắc cũng chưa ở trạng thái sung sức nhất. Nếu cậu ấy đạt thể lực tốt nhất, khả năng cao cậu ấy đã bứt tốc độ vượt qua hậu vệ U23 Kyrgyzstan, trong pha lao xuống đối mặt với thủ môn đối phương, ở trận đấu gần nhất.

Đấy chính là lý do mà tôi nói rằng, nếu U23 Việt Nam để cho U23 Saudi Arabia gây áp lực quá nhiều, dồn ép chúng ta liên tục, thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ dễ bị bào mòn.

Chuẩn bị mọi phương án, chuyên môn cũng như tâm lý

Liệu có khả năng U23 Saudi Arabia sẽ đá rắn và các trọng tài sẽ ưu ái cho đội chủ nhà hay không, thưa ông?

- Đây là điều rất khó để bình luận. Nếu chúng ta sớm nhắc về yếu tố trọng tài trước khi bóng lăn, chúng ta sẽ sa vào việc sớm đổ lỗi cho yếu tố khách quan, ở thời điểm mà chúng ta còn chưa thi đấu.

Đình Bắc có vẻ chưa đạt thể lực tốt nhất (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhưng nếu đã bàn đến vấn đề chuẩn bị cho những trận đấu như thế này, U23 Việt Nam phải chuẩn bị đủ hết, từ chuyên môn cho đến tâm lý. Phải hiểu rằng thi đấu với đội chủ nhà trong trận cầu mang tính sống còn với họ, áp lực từ phía khán giả sẽ rất lớn.

Không thể loại trừ khả năng áp lực từ phía khán giả có thể tác động lên các quyết định của trọng tài. Nói chung, U23 Việt Nam phải chuẩn bị hết tất cả mọi tình huống, các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Vậy thì đây có phải là lúc để U23 Việt Nam chọn đối thủ ở giai đoạn tiếp theo hay chưa?

- Mục tiêu ban đầu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 là giành quyền vào tứ kết. Thế thì chúng ta cứ nhắm đến vé vào tứ kết đi đã, mọi chuyện tính sau. Đây chưa phải là lúc mà U23 Việt Nam chọn đối thủ ở giai đoạn tiếp theo.

Cho đến giờ, chúng ta chưa chắc chắn sở hữu vé vào tứ kết, nên cần tập trung cho mục tiêu đầu tiên. Thắng hai trận đầu tiên ở vòng bảng chưa đồng nghĩa với việc chúng ta đã sở hữu chiếc vé nói trên.

Bản thân tôi từng trải qua kinh nghiệm tương tự tại giải U20 châu Á năm 2023. Tình thế lúc đó giống hệt hiện nay, đội U20 Việt Nam do tôi dẫn dắt thắng Australia (1-0) và Qatar (2-1) ở hai trận đầu. Trận cuối chúng tôi gặp đội rất mạnh U23 Iran (1-3). Trận đấu đó chúng tôi gặp áp lực rất lớn từ đối thủ, các cầu thủ trẻ không vượt qua được đầy đáng tiếc.

Những cầu thủ U20 năm đó (Khuất Văn Khang, Đình Bắc) đã trưởng thành hơn để khoác áo đội U23 Việt Nam hiện nay. Họ đã có kinh nghiệm và tin rằng họ sẽ biết cách vượt qua trận đấu có tính chất tương tự.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!