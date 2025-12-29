60 đội tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam năm 2026

Trong đó, bảng C vòng loại khu vực TPHCM có đến 35 đội tham dự. Đây là khu vực có đông đội tham dự nhất.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại diễn ra chiều 29/12, tại TPHCM (Ảnh: Đ.L).

Bảng A vòng loại khu vực phía Bắc có 12 đội tham dự. Các đội tham dự vòng loại bảng A sẽ thi đấu trên sân trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội).

Bảng B vòng loại khu vực miền Trung có 4 đội tham dự. Các đội bảng B thi đấu trên sân vận động Quân khu 5, tại Đà Nẵng.

Năm 2026, giải có 60 đội tham dự (Ảnh: Đ.L).

Còn bảng D vòng loại khu vực miền Tây Nam Bộ có 8 đội góp mặt, thi đấu trên sân của ĐH Đồng Tháp.

Các trận vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 9 – 27/1/2026. 11 đội vượt qua vòng loại, cùng đội chủ nhà của VCK là ĐH Nha Trang (tổng cộng 12 đội) sẽ tham dự VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam năm 2026, từ ngày 7 – 22/3, trên sân vận động Nha Trang (Khánh Hòa).

Sau VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam, sẽ là giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên quốc tế 2026.