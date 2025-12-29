60 đội tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam năm 2026
(Dân trí) - Trong số 60 đội tham dự giải năm 2026, ngoại trừ đội chủ nhà của vòng chung kết (VCK) là Đại học (ĐH) Nha Trang, 59 đội còn lại sẽ tham dự giải đấu từ vòng loại.
Trong đó, bảng C vòng loại khu vực TPHCM có đến 35 đội tham dự. Đây là khu vực có đông đội tham dự nhất.
Bảng A vòng loại khu vực phía Bắc có 12 đội tham dự. Các đội tham dự vòng loại bảng A sẽ thi đấu trên sân trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội).
Bảng B vòng loại khu vực miền Trung có 4 đội tham dự. Các đội bảng B thi đấu trên sân vận động Quân khu 5, tại Đà Nẵng.
Còn bảng D vòng loại khu vực miền Tây Nam Bộ có 8 đội góp mặt, thi đấu trên sân của ĐH Đồng Tháp.
Các trận vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 9 – 27/1/2026. 11 đội vượt qua vòng loại, cùng đội chủ nhà của VCK là ĐH Nha Trang (tổng cộng 12 đội) sẽ tham dự VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam năm 2026, từ ngày 7 – 22/3, trên sân vận động Nha Trang (Khánh Hòa).
Sau VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam, sẽ là giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên quốc tế 2026.