Tiết lộ lý do Man Utd chiêu mộ bằng được Benjamin Sesko

"Benjamin sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa tốc độ kinh hoàng và khả năng áp đảo về mặt thể chất đối với các hậu vệ, khiến cậu ấy trở thành một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới", Jason Wilcox, Giám đốc bóng đá của Man Utd bày tỏ sau khi "Quỷ đỏ" ra mắt tân binh người Slovenia, Benjamin Sesko ngay trước khi Premier League chuẩn bị khởi tranh vào tuần tới.

Benjamin Sesko ra mắt Man Utd với mức phí chuyển nhượng 85 triệu euro (Ảnh: Getty).

Benjamin Sesko gia nhập Man Utd từ RB Leipzig với giá 85 triệu euro theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Sự xuất hiện của Sesko được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho hàng công của "Quỷ đỏ" khi tiền đạo 22 tuổi được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Kể từ khi gia nhập Leipzig từ Salzburg vào năm 2023, anh đã ghi được 39 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo sau 87 lần ra sân. Tính riêng mùa giải vừa qua, Sesko ghi 21 bàn trên mọi đấu trường cho CLB nước Đức.

"Chúng tôi đã theo dõi sát sao sự nghiệp của Benjamin. Tất cả các phân tích dữ liệu và nghiên cứu của chúng tôi đều kết luận rằng anh ấy có đủ phẩm chất và tính cách cần thiết để phát triển tại Man Utd.

Được làm việc dưới sự hướng dẫn của HLV Ruben Amorim và đội ngũ hiệu suất tuyệt vời của chúng tôi, Benjamin đang gia nhập vào môi trường hoàn hảo để hỗ trợ anh ấy đạt được tiềm năng đẳng cấp thế giới của mình", cựu huấn luyện viên bóng đá người Anh, Jason Wilcox khẳng định.

Cũng theo Jason Wilcox, chiến lược chuyển nhượng của Man Utd trong mùa hè này là chỉ chiêu mộ những cầu thủ có mong muốn gia nhập CLB. Điều đó đã mang lại hiệu quả khi Man Utd lần lượt có Matheus Cunha từ Wolves, Bryan Mbeumo từ Brentford và lần này họ đánh bại Newcastle để có Benjamin Sesko.

Sesko (trái) được ra mắt tại Old Trafford hôm 9/8, cùng với Bryan Mbeumo (thứ hai từ trái sang), Diego Leon (thứ hai từ phải sang) và Matheus Cunha (phải) (Ảnh: Getty).

"Tất cả các tân binh đều mong muốn gia nhập CLB vào mùa hè này, làm nổi bật sức hấp dẫn và vị thế của Man Utd, khi chúng tôi tiếp tục xây dựng và phát triển một đội bóng có khả năng cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất", Jason Wilcox khẳng định.

Trong khi đó, phát biểu trong buổi ra mắt CLB, Benjamin Sesko cũng nhấn mạnh: "Lịch sử của Man Utd thật đặc biệt, nhưng điều khiến tôi hứng khởi hơn cả là tương lai cùng CLB. Khi nghe về kế hoạch của đội bóng, tôi thấy đây là nơi lý tưởng để mình phát triển và hướng tới những danh hiệu lớn.

Ngay khi đến đây, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực và bầu không khí gia đình. Đây chính là môi trường để tôi đạt tới đỉnh cao sự nghiệp”.

Đáng chú ý, trận ra quân ở Premier League mùa này sẽ là thử thách lớn với Benjamin Sesko cũng như với Man Utd khi đụng độ Arsenal vào ngày 17/8 - đội bóng vừa giành chức vô địch Emirates Cup sau khi đánh bại Athletic Bilbao rạng sáng nay (10/8).