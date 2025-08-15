Rooney dự đoán táo bạo thứ hạng của Man Utd ở mùa giải mới

"Đúng vậy, như tôi đã nói, tôi vẫn nghĩ Man Utd cần thêm một hoặc hai bản hợp đồng nữa.

Tôi có thể thấy những gì Amorim đang làm và mọi chuyện đang tốt đẹp hơn với đội bóng này. Tôi nghĩ họ sẽ lọt vào top năm", Wayne Rooney bày tỏ quan điểm trong chương trình Match of the Day trên kênh BBC trước thềm trận ra quân Premier League giữa Man Utd và Arsenal diễn ra vào ngày 17/8 tới đây.

Wayne Rooney cho rằng Man Utd vẫn cần thêm một vài hợp đồng chất lượng nữa để đủ sức cạnh tranh top 4 Premier League mùa giải 2025-2026 (Ảnh: Getty).

Theo cựu tiền đạo tuyển Anh, top 4 mùa giải sắp khởi tranh vẫn là những cái tên quen thuộc, khi Liverpool nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương, vị trí thứ 2 tiếp tục thuộc về Arsenal còn Man City và Chelsea lần lượt chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4.

Đáng chú ý, Wayne Rooney cho rằng Man Utd sẽ về đích ở vị trí thứ 5 và đây sẽ là bước đột phá về thứ hạng của thầy trò HLV Ruben Amorim khi họ cán đích ở vị trí thứ 15 đáng xấu hổ ở mùa trước.

Bên cạnh thứ hạng chung cuộc, Rooney còn đưa ra loạt dự đoán về những cá nhân nổi trội. Anh cho rằng Jeremie Frimpong của Liverpool sẽ là bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa. Trong khi đó, Mohamed Salah sẽ bảo vệ thành công ngôi vị Vua phá lưới.

Một cầu thủ khác của The Kop là Rio Ngumoha được Rooney kỳ vọng sẽ là “ngôi sao đột phá của năm”. Về các tân binh, anh cho rằng Leeds United sẽ là đội có thứ hạng cao nhất trong bộ ba vừa thăng hạng (bên cạnh Bunrley và Sunderland).

Man Utd từng cầm hòa Arsenal hồi tháng 3 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, cựu sao Man Utd, Rio Ferdinand cũng đưa ra dự đoán về kết quả trận ra quân giữa "Quỷ đỏ" với Arsenal vào cuối tuần này. "Tôi dự đoán một kết quả hòa, tôi cho rằng tỷ số chung cuộc là 1-1", Rio Ferdinand bày tỏ.

Tuy nhiên Gary Neville lại không đồng tình với Rio Ferdinand khi cho rằng Arsenal sẽ giành được chiến thắng ngay trên sân Old Trafford. "Tôi nghĩ kết quả sẽ là 2-1 nghiêng về Arsenal", Gary Neville khẳng định.