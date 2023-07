Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M của Nga (Ảnh: Sputnik).

RIA Novosti đưa tin, cuộc giao tranh diễn ra ở Zaporizhia, nơi quân đội Ukraine tìm cách tấn công các vị trí phòng thủ của Nga.

Lực lượng trinh sát trên không của Nga đã phát hiện một đoàn xe Ukraine đang di chuyển về phía tiền tuyến.

"Chúng tôi chỉ có một xe bọc thép ở khu vực này", chỉ huy một đơn vị của Nga nói với RIA Novosti, đồng thời cho biết kíp lái xe tăng Nga được lệnh đánh chặn đối phương và "tham gia chiến đấu".

Đoạn video ghi lại cuộc giao tranh cho thấy xe tăng Nga tấn công đoàn xe Ukraine đang di chuyển dọc trên một con đường, trong khi sử dụng hàng cây để ẩn nấp.

Xe tăng Nga khai hỏa, bắn cháy đoàn xe bọc thép Ukraine (Nguồn: Twitter).

Hình ảnh từ video cho thấy kíp lái xe tăng di chuyển cơ động trong khi liên tục nã đạn vào đối phương. Lực lượng Ukraine phóng hỏa lực đáp trả, nhưng dường như không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho xe tăng Nga.

Chỉ huy đơn vị của Nga thông báo xe tăng đã phá hủy tổng cộng 7 phương tiện của Ukraine, đồng thời cho biết một số xe bọc thép khác của Ukraine cũng bị các tên lửa chống tăng và pháo binh Nga bắn trúng. Chỉ huy Nga xác nhận xe tăng không bị thiệt hại nghiêm trọng nào trong cuộc chạm trán.

Theo Rossiyskaya Gazeta, đoàn xe của Ukraine bao gồm ít nhất 2 xe tăng và 5 xe bọc thép kháng mìn M1224 MaxxPro do Mỹ sản xuất. Các phương tiện truyền thông đưa tin, kíp lái xe tăng Nga đã buộc nhóm quân của Ukraine phải đi vào một bãi mìn, khiến một số phương tiện bị nổ tung.

Cuộc giao tranh diễn ra trong bối cảnh Kiev đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trong chiến dịch phản công. Nga cho biết chiến dịch bắt đầu từ ngày 4/6, nhưng không mang lại thay đổi đáng kể trên chiến trường, gần hai tháng sau khi chiến dịch được phát động.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng Tavria của Ukraine thừa nhận, các xe tăng và thiết giáp phương Tây sản xuất không tác chiến hiệu quả trước các bãi mìn nhiều lớp của Nga ở mặt trận phía Nam.

Theo ông Tarnavskyi, các vũ khí này đã không thể vượt qua khu vực Nga cài mìn trên tiền tuyến, làm chậm cuộc phản công của Ukraine trong thời gian qua.

Ông cho biết, một số phương tiện đã bị hư hỏng nặng do cán phải mìn, buộc các đơn vị Ukraine phải bỏ lại phía sau và di chuyển bằng chân trên khu vực tiền tuyến, đẩy họ vào nguy cơ bị pháo kích.

Nga cho biết quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, bao gồm thiết giáp hạng nặng do phương Tây cung cấp, trong các cuộc tấn công phần lớn không thành công vào tuyến phòng thủ của Nga. Theo truyền thông phương Tây, các bên ủng hộ Kiev cũng thất vọng vì tốc độ phản công chậm chạp.

Financial Times tuần này đưa tin quân đội Ukraine đã mất gần 1/5 trang thiết bị do NATO cung cấp cho cuộc phản công của Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng mô tả sự khác biệt giữa tổn thất của hai bên là "rất lớn". Ông tuyên bố Ukraine thiệt hại binh lính gấp 10 lần so với Nga trong các cuộc giao tranh.