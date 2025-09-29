Xả súng tại nhà thờ Mỹ, 4 người thiệt mạng

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ xả súng (Ảnh: CNN).

Theo các nguồn tin, ngày 28/9, một tay súng đã lái xe lao vào nhà thờ Jesus Christ of Latter-day Saints sau đó dùng súng trường xả đạn và phóng hỏa để đốt tòa nhà khiến nơi này chìm trong biển lửa và khói đen cuồn cuộn.

Sự việc khiến 4 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó một trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm sau đó được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, đến từ thị trấn Burton gần đó.

Vài giờ sau vụ xả súng, con đường dẫn đến nhà thờ đã được phong tỏa và chật kín lực lượng ứng cứu từ nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm cảnh sát, cứu hỏa và dịch vụ y tế khẩn cấp.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Grand Blanc William Renye nói rằng nghi phạm bị các sĩ quan bắn chết tại bãi đậu xe khoảng 8 phút sau khi giới chức nhận được tin báo.

Ông Renye cho biết, ước tính hàng trăm người đã có mặt bên trong nhà thờ tại thời điểm đó và nhấn mạnh thêm rằng có thể còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Phần lớn nhà thờ đã bị thiêu rụi sau sự việc. "Các nhà điều tra tiến hành lục soát nhà riêng và kiểm tra lịch sử điện thoại của nghi phạm để điều tra động cơ của nghi phạm", ông nói thêm.

Viết trên mạng xã hội của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "sự việc khủng khiếp", "dường như là một vụ tấn công có chủ đích khác nhằm vào các tín đồ Cơ đốc giáo tại Mỹ" và nhấn mạnh các đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã có mặt tại hiện trường.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel thông báo đã điều đặc vụ đến hiện trường để hỗ trợ điều tra. FBI đang điều tra vụ án "như một hành vi bạo lực có chủ đích", ông Reuben Coleman, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại thành phố Detroit thuộc bang Michigan, cho hay.

Căng thẳng về vấn đề súng đạn ở Mỹ gần đây gia tăng sau hàng loạt sự việc gây chấn động. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 324 tại Mỹ từ đầu năm đến nay, Reuters dẫn số liệu từ tổ chức Thông tin lưu trữ về bạo lực súng ống (GVA) cho biết.