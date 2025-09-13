Manh mối giúp Mỹ bắt nghi phạm ám sát nhà hoạt động nổi tiếng Charlie Kirk

Nghi phạm Tyler Robinson (Ảnh: WSJ).

Thị trưởng bang Utah Spencer Cox ngày 12/9 thông báo cơ quan an ninh đã bắt giữ nghi phạm vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Nghi phạm được xác định là Tyler Robinson, 22 tuổi, một công dân của bang.

Để tìm ra Tyler Robinson các nhà điều tra phải mất 33 giờ đồng hồ, dựa vào khoảng 11.000 đầu mối.

Cuộc truy lùng nghi phạm có bước ngoặt lớn vào ngày 11/9, sau khi FBI công bố ảnh một người đàn ông bị camera giám sát ghi lại và kêu gọi công chúng hỗ trợ nhận dạng.

Cha của Tyler Robinson đã nhận ra con trai mình trong những bức ảnh này. Khi bị cha đối chất, Robinson đã thú nhận.

Thống đốc Utah Spencer Cox cho hay, tối 11/9, “một thành viên trong gia đình của Tyler Robinson đã liên lạc với một người bạn của gia đình”, người này sau đó thông báo cho nhà chức trách. Tyler Robinson đã bị bắt giữ vào khoảng 22h cùng ngày.

Thống đốc cũng cho biết, những manh mối khác đã chỉ ra Robinson là nghi phạm, như quần áo của anh ta và một chiếc xe bị phát hiện vào sáng 10/9 gần hiện trường vụ nổ súng.

Các nhà điều tra cũng đã nói chuyện với một người thân của nghi phạm, người này cho biết Robinson “trở nên quan tâm đến chính trị nhiều hơn trong những năm gần đây” mặc dù không theo đảng phái nào và không bỏ phiếu trong 2 cuộc bầu cử gần đây nhất.

“Người thân này nhắc đến một sự việc gần đây khi Robinson nói trong một bữa tối trước ngày gây án 10/9 rằng Charlie Kirk sắp đến Đại học Utah Valley”, ông Cox cho biết thêm.

Theo lời người thân, trong bữa tối đó, Robinson bày tỏ rằng anh ta không thích quan điểm của Kirk. Người thân này cũng xác nhận Robinson có một ô tô Dodge Challenger màu xám cùng loại xe được nhìn thấy trong đoạn video giám sát tại Đại học Utah Valley.

Nhà chức trách cũng đã phỏng vấn bạn cùng phòng của Robinson, người đã cho các nhà điều tra xem những bình luận được cho là của Robinson trên nền tảng Discord.

Những tin nhắn đó bao gồm “các đoạn hội thoại gắn với tài khoản “Tyler” nói về việc cần lấy lại một khẩu súng trường từ một điểm cất giấu, để khẩu súng trong một bụi cây” và “để khẩu súng được bọc trong một chiếc khăn”, ông Cox nói.

Nhà chức trách cho hay, Robinson cũng đã khắc các thông điệp dường như có nội dung chống phát xít lên vỏ đạn được tìm thấy cùng khẩu súng nghi là hung khí.

Charlie Kirk, nhà hoạt động 31 tuổi, một người ủng hộ lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, đã qua đời sau khi bị bắn vào cổ trong lúc diễn thuyết tại Đại học Utah Valley hôm 10/9.

Ông Kirk được cho là đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí mình đang diễn thuyết chỉ khoảng 200m, sau khi phát biểu trước đám đông khoảng 3.000 người với các biện pháp an ninh lỏng lẻo.