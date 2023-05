WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AFP).

"Hơn một năm qua, đại dịch có xu hướng lắng xuống cùng với tỷ lệ miễn dịch trong dân số ngày càng tăng nhờ vaccine và do nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong có chiều hướng giảm, sức ép lên các hệ thống y tế cũng giảm", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5/5.

Ông nhấn mạnh: "Xu hướng này cho phép hầu hết các nước trở lại cuộc sống bình thường như trước đại dịch. Do đó, tôi tuyên bố, Covid-19 không còn là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu".

Lãnh đạo WHO cho rằng, đã đến lúc các nước chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang ứng phó Covid-19 như các bệnh truyền nhiễm khác.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp chuyên gia của WHO. WHO cũng lưu ý, mặc dù giai đoạn khẩn cấp đã chấm dứt, nhưng mỗi tuần vẫn có hàng nghìn người tử vong do Covid-19.

Ông Tedros nói vẫn có nguy cơ xuất hiện biến chủng mới gây ra các làn sóng lây nhiễm. Do vậy, ông khuyến cáo các chính phủ không nên xóa bỏ các hệ thống đã xây dựng để đối phó đại dịch. "Virus vẫn còn đây. Nó vẫn có khả năng gây chết chóc và tiếp tục biến đổi", lãnh đạo WHO cảnh báo.

Đại dịch Covid-19 khởi phát từ cuối năm 2019. Kể từ khi WHO lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19 vào ngày 30/1/2020 đến nay, gần 7 triệu người trên thế giới đã tử vong vì đại dịch này.