WHO cảnh báo Covid-19 còn nhiều biến động

Giám đốc Chương trình Khẩn cấp của WHO Michael Ryan (Ảnh: Reuters).

WHO ngày 18/4 cho hay, trong vòng 28 ngày qua, tổ chức này đã nhận được báo cáo hơn 23.000 ca tử vong và 3 triệu ca nhiễm mới trên toàn cầu trong bối cảnh số lượng xét nghiệm Covid-19 đã giảm đi đáng kể.

Giám đốc Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO Michael Ryan nhấn mạnh, mặc dù số ca nhiễm có xu hướng giảm, "những vẫn còn nhiều người tử vong và nhiễm bệnh (bởi Covid-19)".

Ông cho biết các loại virus đường hô hấp không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn đặc hữu, mà chuyển sang hoạt động ở mức độ thấp với các đỉnh dịch có khả năng xảy ra theo mùa.

"Chúng tôi chưa tắt chế độ cảnh báo đại dịch. Rất có thể chúng ta sẽ còn trải qua một chặng đường gập ghềnh trước khi Covid-19 trở thành một mô hình dễ đoán hơn", ông Ryan nói.

Ủy ban Khẩn cấp về Covid-19 của WHO họp 3 tháng một lần và cuộc họp tới dự kiến vào đầu tháng 5. Giống các cuộc họp trước đó, cơ quan này sẽ đánh giá liệu Covid-19 có còn là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu gây quan ngại (PHEIC) hay không. WHO công bố Covid-19 là PHEIC vào ngày 30/1/2020, khi mới chỉ có chưa đầy 100 ca nhiễm và không có ca tử vong nào bên ngoài Trung Quốc. Đến tháng 3/2020, WHO công bố Covid-19 là đại dịch.

Theo ông Ryan, Covid-19 sẽ không bị loại bỏ và giống bệnh cúm, nó vẫn gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng ở những người dễ bị tổn thương.